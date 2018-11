Ruská loď úmyslně narazila do našeho remorkéru, tvrdí ukrajinské námořnictvo

11:34 , aktualizováno 11:34

Loď ruské pohraniční stráže v neděli úmyslně narazila do ukrajinského remorkéru, oznámilo velení ukrajinského námořnictva. Naopak podle ruské tajné služby FSB, jejíž součástí je i pohraniční stráž, tři ukrajinská plavidla vplula do ruských vod. K incidentu došlo v Kerčském průlivu, kde Rusko postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym.