Jak hodnotí sobotní sjezd KSČM? V pořadu Rozstřel odpoví Josef Skála

Josef Skála je představitelem radikálního křídla strany. Komunistický převrat v roce 1948 podle něj ukončil předchozí kapitalistický režim nenásilně. „U nás však ti, kdo prohráli, podali demisi sami. Nabité hlavně u spánků neměli. Beneš podepsal vládu, sestavenou na půdorysu té původní. Komunističtí ministři byli v menšině i v ní,“ vysvětlil Skála v Rozstřelu, který se věnoval sedmdesátiletému výročí puče (více čtěte v článku Únor 1948 ukončil kapitalistický režim nenásilně, tvrdí ideolog KSČM).

Hlavní ideolog KSČM získal druhý největší počet nominací na post předsedy, zaostal pouze za dlouholetým lídrem komunistů Vojtěchem Filipem. Ten ho také nakonec porazil. Dalšími kandidáty na předsedu byli poslanec Zdeněk Ondráček nebo europoslankyně Kateřina Konečná (o kandidátek na předsedu jsme psali zde).

K tomu, že by komunisté tolerovali vládu ANO a ČSSD, se stavil Skála kriticky. „Já si těžko dovedu představit, že bychom tolerovali vládu, která bude vysílat vojska do zahraničí, do nějakých válek bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN,“ uvedl Skála.