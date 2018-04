Tlačenice na post šéfa KSČM. Filip, europoslankyně Konečná i Ondráček

Největší šanci má trojice - současný předseda Vojtěch Filip, europoslankyně Kateřina Konečná a představitel radikálního křídla strany Josef Skála. Mezi navrženými kandidáty jsou i poslanec Zdeněk Ondráček.

Jeho zvolení do čela parlamentní komise pro kontrolu GIBS vyvolalo demonstrace po celé zemi, protože Ondráček jako tehdy mladý policista zasahoval v roce 1989 proti demonstracím proti komunistickému režimu.

Vojtěch Filip

Filip, který je představitelem pragmatičtějšího křídla strany, dal svou funkci k dispozici po mizerném výsledku v říjnových volbách do Sněmovny, kdy za 7,76 procenta hlasů získali komunisté jen 15 poslanců.

Dokázali to ale velmi dobře zúročit, protože začali v parlamentu spolupracovat s vítězným hnutím ANO Andreje Babiš a nyní směřují k toleranci Babišovy vlády. Buď menšinové koaliční se sociálními demokraty, nebo jednobarevné ANO. Je to velký paradox. Ačkoli měla KSČM loni nejchatrnější volební výsledek po pádu komunistického režimu, může mít zásadní vliv na vládu.



Dosavadní předseda Vojtěch Filip dokázal i po dvanácti letech ve funkci získat nejvíc nominací na předsedu a je favoritem volby. Díky kooperaci s ANO a s hnutím SPD Tomia Okamury vyjednal pro sebe post místopředsedy Sněmovny a komunisté získali i křeslo šéfa vlivného rozpočtového výboru pro Miloslavu Vostrou či mandátového a imunitního výboru pro Stanislava Grospiče.

Josef Skála

Druhý největší počet nominací na post předsedy z okresů získal představitel radikálního křídla strany Josef Skála. „Já si těžko dovedu představit, že bychom tolerovali vládu, která bude vysílat vojska do zahraničí, do nějakých válek bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN,“ řekl iDNES.cz.

Kritizoval také vyhoštění ruských diplomatů z Česka po útokem nervově paralytickou látkou novičok na dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. „Agrese proti Sýrii nemůže nebýt velké téma při jednání s ANO,“ uvedl Skála.

Třetí kandidátkou s reálnou šancí zaútočit na Filipův post je sedmatřicetiletá europoslankyně Kateřina Konečná. „Nesmíme se bát a nesmíme ani uhýbat, což jsme doteď dělali až příliš často,“ uvedla Konečná.

Kateřina Konečná

KSČM podle ní musí vědět, co má říkat zadluženým rodinám, musí vědět, co má říct matkám samoživitelkám, a musí podle Konečné vědět, co má dělat pro to, aby se lidé necítili osamoceni. „Je to mladá, energická žena,“ řekl o ní jeden z kandidátů na šéfa strany Leo Luzar.



Více než tři stovky delegátů budou vybírat i místopředsedy. Zájem o tento post má 25 uchazečů. Jednodenní sjezd se odehraje za dohledu policie, a to nejen kvůli tomu, že do Nymburka dorazí prezident Miloš Zeman. Na poledne svolali před místo sjezdu, Obecní dům v Nymburku, demonstraci odpůrci KSČM.