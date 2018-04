Filip si přes mizerný výsledek KSČM udržel post předsedy strany

Komunisté v nich dostali jen 7,76 procenta hlasů a za to získali jen patnáct poslanců. Filip ale pro komunisty dokázal s premiérem v demisi a šéfem ANO Andrejem Babišem, že se komunisté poprvé po listopadu 1989 mohou podílet na vládě, a to podporou menšinového kabinetu ANO s ČSSD, pokud to schválí členové sociální demokracie ve vnitrostranickém referendu.

Filip dostal ve druhém kole tajné volby předsedy na sjezdu KSČM 165 ze 308 hlasů platných hlasů, Skála 143 hlasů. „Chtěl bych, aby se Kateřina Konečná starala o naši evropskou politiku,“ řekl o své soupeřce, europoslankyni, která vypadla už v prvním kole šéfa komunistické strany.

„Pokud jde o volbu místopředsedů, očekávám změny,“ řekl Filip. Je připravený na jednání s ANO a se sociální demokracií o menšinové koaliční vládě, kterou by KSČM tolerovala. Taková vláda by se mohla opírat o 108 hlasů ve Sněmovny. A zvýšila se tak šance, že se Česká republika půl roku po volbách může dočkat vlády s důvěrou Sněmovny. Prezident Miloš Zeman to očekává do konce června.

Šéf KSČM chce mluvit do výběru ministrů ANO i ČSSD

Filip řekl iDNES.cz, že bude chtít sociálním demokratům i šéfovi ANO do výběru jejich ministrů. „Někteří lidé nemají naši důvěru,“ prohlásil. Již dříve v této souvislosti jmenoval mladého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra zemědělství Jiřího Milka. U obou ministrů za ANO vidí střet zájmů, a to proto že Babiš má podnikatelské aktivity v zemědělství a ve zdravotnictví.

Pro Babiše je ale zvolení Filipa dobrá zpráva, protože právě s ním dosud jednal. Hned po zvolení také šéf ANO předsedovi komunistů gratuloval.

„To, že někdo demonstruje, sto lidí, nebo tisíc lidí, co je to proti tomu, že prezidenta Miloše Zemana volily téměř tři miliony lidí,“ prohlásil staronový šéf komunistické strany. Oponoval názoru prezidenta Zemana, že únor 1948 byl pro komunisty prohraný, nikoli vítězný únor, jak tvrdili komunisté. Kdyby po únoru 1948 vypsali komunisté parlamentní volby, byl by podle Filipa výsledek KSČ ještě lepší než v roce 1946.