Jak chce Hamáček vyléčit ČSSD? Kandidát na předsedu bude hostem Rozstřelu

Hamáček o víkendu připustil možnost, že by jeho strana šla do vlády s hnutím ANO, i kdyby byl premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš. „Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak to by mohlo být nejméně špatné,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Hnutí ANO by ale podle něj muselo přijmout klíčové programové podmínky ČSSD. „Neprivatizovat veřejné služby, současně zachovat bezplatné zdravotnictví, závazek nové vlády, že by pokračoval tlak na růst mezd, platů a důchodů. Stáli bychom o masivní podporu bydlení, zejména nájemního a družstevního. A určitě je třeba zrychlit výstavbu klíčové infrastruktury - silnic, dálnic a železnic,“ doplnil.

O předsedovi ČSSD se rozhodne na volebním sjezdu strany 18. února v Hradci Králové. S Hamáčkem se mimo jiné utkají úřadující šéf sociálních demokratů Milan Chovanec a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Jako favorité na sjezd ale pojedou Hamáček a Chovanec.

Místopředseda sociální demokracie chce straně pomoci postavit se na nohy. ČSSD se má podle něho zaměřit na svoje tradiční voliče, o které v posledních letech přicházela, a to zaměstnance, rodiny s dětmi a důchodce. „Představím jasnou vizi, o které jsem přesvědčený, že nám může tyto voliče vrátit,“ věří.