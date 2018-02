Babiš mluví o předčasných volbách jen kvůli vyjednávání, řekl Chovanec

Babiš připustil možnost předčasných voleb v sobotním rozhovoru pro deník Právo (viz Babiš připustil možnost předčasných voleb, ministři varují před Okamurou). Podle Milana Chovance je to ovšem „dělostřelecká příprava předtím, než začne další jednání o vládě“.

„Je to snaha dostat partnery do kouta. Babiš teď s námi přerušil jednání a čeká na sjezd. Vede jednání s komunisty a já to moc nechápu. My nemáme ambici jít za každou cenu do vlády. Sociální demokracie se potřebuje věnovat sama sobě a potřebuje restart. Jedinou ambicí, proč jednat o vládě, je, aby vznikla proevropská vláda,“ řekl dále Chovanec.

S tím souhlasil i další host pořadu, Jiří Pospíšil. „Je to taktický výrok předsedy Babiše, který to adresoval především sociální demokracii,“ řekl šéf TOP 09 a zároveň upozornil, že Andrej Babiš sám nemá sílu na prosazení rozpuštění Sněmovny. Potřeboval by na to ústavní většinu 120 poslanců. „Myslím si, že vznikne vláda na půdorysu ANO, SPD a komunistů. Možná tam budou ještě sociální demokraté. Bude to takzvaná Zemanova vláda,“ dodal Pospíšil.

„Je to vyjádření a pocit našeho předsedy, který je zvyklý tlačit věci dopředu. Já si myslím, že to má ještě čas. Je fér od předsedy ANO dát na stůl možnosti. Máme primárně odpovědnost vůči voličům, abychom sestavili stabilní vládu s důvěrou. Cesta bude možná ještě komplikovaná. Třetí pokus, doufám, nebude zapotřebí,“ komentoval v pořadu Otázky Václava Moravce předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.

Restart ČSSD potrvá nejméně dva roky

Sociální demokraty čeká volba nového předsedy na sjezdu, který začne 18. února. Mezi uchazeči je také Chovanec, který spolupráci s možnou koalicí ANO, SPD a KSČM odmítl. Vadí mu trestně stíhaný Babiš, protievropské směřování Tomia Okamury i snaha komunistů opustit Severoatlantickou alianci. O místo předsedy se však hlásí také Jiří Zimola nebo Jan Hamáček, který možnost spolupráce s ANO připouští (viz Být ve vládě s Babišem může být nejméně špatné řešení, říká Hamáček).

„Nálada v ČSSD není jednotná, a tak čekám velmi detailní diskusi. Můj pohled je takový, že vedení by mělo dostat jasný mandát, zda vůbec s hnutím ANO vyjednávat. Výsledek, se kterým vedení předstoupí před naše členy, by měl být schválen všemi na vnitrostranickém referendu,“ uvedl v OVM ke sjezdu ČSSD místopředseda strany Jan Hamáček.

„Bál bych se, kdyby ČSSD pod vlivem možnosti spolupráce s SPD a KSČM začala ztrácet své proevropské směřování,“ řekl Pospíšil v Partii a doporučil, aby sociální demokraté zapracovali na konsolidaci a vyjasnili si vnitřní spory. Pak prý mohou podobně jako TOP 09 nabrat nový dech.

Chovanec předpokládá, že zmíněný „restart“ ČSSD bude trvat nejméně dva roky. „Výsledek podzimních senátních a komunálních voleb nebude zásadním zvratem. Minimálně rok se ještě budeme sbírat. Šanci na výrazný úspěch vidím až v komunálních volbách za dva roky,“ dodal.