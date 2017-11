Pospíšil: Drahoš má větší šanci oslovit antizemanovský tábor než Topolánek

Kromě toho, že budete kandidovat na předsedu TOP 09, jste svého času zvažoval, že budete kandidovat na Hrad. Jak vnímáte současné kandidáty, jak byste chtěl jako předseda TOP 09 postupovat při prezidentské volbě?

Nebudu kandidovat a osobně budu volit pana profesora Jiřího Drahoše.

A při kandidatuře na předsedu ho budete doporučovat i členům TOP 09?

Zatím, jak se bavím s kolegy z TOP 09, většina se kloní k Drahošovi, ale jsou tam i jiné názory. Nikdo z TOP 09 určitě nebude volit Miloše Zemana a podobné kandidáty. Ale vzhledem k tomu, že je více středopravicových kandidátů, asi TOP 09 doporučení dávat nebude, protože jsou i lidé, kteří uvažují o podpoře Pavla Fischera, který také ohlásil kandidaturu.

Jak vnímáte, že váš bývalý stranický kolega z ODS a z vlády, bývalý premiér Mirek Topolánek také ohlásil kandidaturu?

Proti kandidatuře pana Topolánka nic nemám, je to další zajímavý, silný kandidát. Já osobně se ale obávám, že pokud Mirek Topolánek postoupí do druhého kola společně s Milošem Zemanem, tak má menší šanci porazit Zemana než má profesor Drahoš, který může oslovit celý antizemanovský tábor.

Získal jste v Praze nominaci na předsedu TOP 09. Kolik dalších máte?

Mám nominaci z Prahy a pak mám podporu z dalších organizací. Jsou čtyři usnesení krajských organizací, které mě vyzývají, abych kandidoval na předsedu TOP 09 - jižní Morava, severní Morava, Plzeňský kraj a Královéhradecký kraj.

Jak současný předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, tak jeho předchůdce Karel Schwarzenberg nepovažují vaši kandidaturu za vhodnou. Co tomu říkáte?

Respektuji názor každého člena TOP 09, ať už je to řadový člen nebo otcové-zakladatelé. S oběma se stýkám, zvláště s předsedou Kalouskem pravidelně debatuji o budoucnosti TOP 09. Doufám, že ještě svůj názor pozmění. A pokud ne, tak delegáti na sněmu rozhodnou. Pokud bych byl zvolen, nechtěl bych, aby se TOP 09 pod mým vedením odkláněla od ideových základů, které oba pánové vytyčili. Chci navázat na politickou činnost a práci obou.

Nemíří TOP 09 k osudu Unie svobody, tedy pod pět procent?

Jsem přesvědčen, že nikoli. Máme čtyři roky na to TOP 09 zvednout. Tím hlavním naším úsilím budou nejbližší volby, komunální a senátní. Musíme udělat maximum pro to, abychom udrželi naše komunální politiky a abychom výrazně posílili v Praze, protože Praha je pro TOP 09 mimořádně symbolické místo a to bude role příštího předsedy. Udělat vše pro to, abychom se dostali ke dvaceti procentům v Praze, a pokud by se to podařilo, bude to první signál toho, že se TOP 09 opět zvedá. V komunálních volbách máme opět šanci získat dominantní pozici ve velkých městech a zvláště v Praze.

Chcete být primátor Prahy? Říká se to.

To je předčasné. Chci dělat maximum pro to, abychom uspěli v komunálních volbách a aby se tomu vedení strany maximálně věnovalo. Pak bych chtěl také naplnit tu tezi, o které často hovoří předseda Kalousek, pokusit se o spolupráci s menšími středopravicovými stranami, na prvním místě s hnutím STAN a KDU-ČSL. Pokud by se spolupráce podařila na mnoha místech v České republice, tak si myslím, že je velká šance na slušný výsledek.