Jsou vůči mně předsudky, k Pospíšilovi taky, říká Kalousek k hledání lídra

Kdy jste dospěl k tomu, že skončíte v čele TOP 09? Hned když jste uviděl volební výsledky, nebo jste o tom musel přemýšlet?

Ještě dříve. Nejbližšímu okolí jsem avizoval, že pokud volby dopadnou tak, že ANO, KSČM a SPD budou mít 100 a víc poslanců a nebude tedy možné uvažoval o demokratické, prozápadní vládě, tak jsem byl rozhodnut poskytnout čas v opozici k tomu, aby se vygeneroval nový lídr, který by měl větší šanci integrovat některé subjekty od středu doprava, protože je strašně důležité, zda bude v této zemi akceschopná opozice a jaká to bude opozice. Jestliže v jiných stranách jsou vůči mně předsudky, to jsou, to já vím, tak nový předseda má větší šanci pracovat na té ideji, kterou jsem řekl již před rokem, že bychom měli jít do příštích voleb společně.

Jen jedno malé upřesnění, ten společný postup demokratických subjektů od středu napravo, všech, kteří toho budou schopni, má být jen předvolební blok, není řeč o integraci?

Jde o předvolební blok, není to integrace, ale upřímně řečeno, já chci předat novému předsedovi tu ideu a když po mně někteří chtějí hned vědět, které subjekty to má zahrnout, tak to je přesně to, co já už nechci. To musí říci ten nový předseda, který by na tom měl intenzivně pracovat, hovořit se svými kolegy a dosáhnout toho, aby se toho účastnili všichni, kteří jsou té dohody schopni. Já jsem ochoten mu pomoci přesně v té míře, v jaké mě o pomoc požádá, ale nechci mu v tom překážet.

Kdyby to bylo podle vašeho gusta, tak které ze stran byste tam rád viděl?

Když vám odpovím na tu otázku, tak to bude vypadat, jako když svému nástupci veřejně předepisuji, ale to nechci. Samozřejmě mu to řeknu, ale opravdu chci, aby to byla jeho idea, ne moje. Moje je to strategie, byl bych moc rád, kdyby ji převzal.

Na tiskové konferenci, když jste oznamoval, že už nebudete kandidovat na post předsedy, jste řekl, že mezi ty subjekty řadíte i KDU-ČSL, ale později jste také říkal, že jde o „socialisty, kteří chodí do kostela“. Znamená to, že jste na KDU-ČSL změnil názor?

Samozřejmě, že jsou to socialisté, kteří chodí do kostela, ale v tuto chvíli se zásadní střet nevede na pravolevé ose. Kdyby se vedl na pravolevé ose, tak by mě nikdy nenapadlo navrhnout společný postup a společnou kandidátku. V tuhle chvíli bojujeme o proevropské směřování, o právní stát a plnohodnotnou demokracii. A v těchto prioritách jsme s KDU-ČSL na stejné lodi, koneckonců jsme společně v Evropské lidové straně. Tak bychom měli umět postupovat společně.

Pospíšil je zatížen stejně jako já, míní končící šéf

O víkendu oznámil vstup do vaší strany europoslanec Jiří Pospíšil zvolený s podporou TOP 09 a hnutí STAN. Hned se začalo hovořit o tom, že by mohl být kandidát na předsedu TOP 09. Vám se to nezamlouvá, proč?

Ne, že nezamlouvá. Každý má právo kandidovat. Jiří strašně moc pro TOP 09 udělal a já jsem rád, že do ní konečně i vstoupil, ale kdyby se mě zeptal, zda by měl, nebo neměl, tak bych mu doporučil, ať to nedělá. Přece on je zatížen úplně stejnými limity jako já. Nekandiduji proto, abych nepřekážel integračnímu procesu. Předsudky, které jsou vůči mně z doby mého předsedování v KDU-ČSL, jsou vůči němu zase z doby, kdy byl místopředsedou v ODS. Byl by na tom stejně jako já.

A vaše osobní vztahy jsou jaké? Ono to totiž může vypadat, že čekal na vstup do TOP 09, až strana v čele s vámi utrpí těžkou porážku...

To se musíte zeptat jeho. Já naše vztahy pokládám za mimořádně korektní až přátelské.

Vidíte v tuto chvíli vhodného kandidáta do čela TOP 09? Svého času jste se pochvalně vyslovil o prvním místopředsedovi Ženíškovi, který ale také oznámil, že nebudu obhajovat funkci.

Marek Ženíšek samozřejmě teď má handicap, že nebyl zvolen, ale věřím, že je před ním velká politická budoucnost. Já těch lidí vidím celou řadu, i jsem je oslovil v rámci strany.

Kolik těch lidí je?

Skutečně řada, nedostanete ze mě žádné jméno, a to ani vylučovacím způsobem. Je tu několik lidí, kteří mají potenciál na to, aby byli možná ne zítra, ale my ten čas v opozici přece můžeme využít na to, abychom vyprofilovali věrohodného lídra s tím potenciálem, který já zjevně nemám, aby se dohodl s ostatními demokratickými stranami od středu doprava na společné kandidátce, která zvítězí v příštích volbách. Ten potenciál já nemám a nemá ho ani Jiří Pospíšil.

Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Přesto se vás zeptám na jedno jméno. Nejúspěšnější jste byli v Praze, kde máte tři poslance, jedním z nich je i místopředsedkyně strany Markéta Adamová Pekarová. Byla by ona dobrá předsedkyně?

Přeji si, aby jich kandidovalo co nejvíc a aby byl člověk, který nemá své zátěže z vrcholného působení v jiných stranách.

Což ona splňuje.

Jistě, ona to splňuje.

Ještě k vašemu dalšímu působení ve Sněmovně. Chcete vést váš sedmičlenný poslanecký klub TOP 09?

Teď jsem se zabýval úvahami, zda budu, nebo nebudu kandidovat a proč. O tom, na co se ptáte, jsem fakt nepřemýšlel. My se sejdeme asi příští týden. Je nás sedm a v těch sedmi se snadno dohodneme, kdo to bude.