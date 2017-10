Kalousek nebude kandidovat na předsedu TOP 09, vyzval k vytvoření bloku

Ve Sněmovně zůstává. „Nikam neodcházím, vůbec ne z vysoké politiky,“ uvedl Kalousek. Může se stát například šéfem poslaneckého klubu TOP 09.

Miroslav Kalousek stranu vede od listopadu 2015, kdy ve funkci vystřídal jejího současného čestného předsedu, exministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Oba společně TOP 09 před osmi lety založili poté, co Kalousek s dalšími kolegy opustili KDU-ČSL. Po účasti v koalici s ODS a Věcmi veřejnými byla TOP 09 minulé volební období v opozici proti levostředé vládě.

TOP 09 letos jen těsně proklouzla do Sněmovny s 5,31 procenty, za což získala sedm poslanců. Hned deklarovala, že bude v opozici. „Veřejnost se rozhodla, že strany dvou agentů Státní bezpečnosti a jednoho extremisty mají téměř ústavní většinu,“ řekl Kalousek po oznámení volebních výsledků v narážce na lídra ANO Andreje Babiše, předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru.

Zaznívá jméno Jiří Pospíšil

Jako o možném kandidátovi na předsedu se hovoří například o europoslanci Jiřím Pospíšilovi, který tam byl zvolen s podporou TOP 09 a STAN a který o víkendu oznámil vstup do strany. Za vhodného kandidáta ho označil dosavadní první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, který hned po oznámení volebních výsledků řekl, že nebude obhajovat svůj post.

„Jsem velmi rád, že Jiří Pospíšil do strany vstupuje, velmi důležité bude vyjasnit si, jakou bude mít pozici, jestli zvládne vykonávat to, o čem se teď velmi mluví, funkci předsedy nebo nějakou vyšší stranickou funkci, z Bruselu, protože má přece jenom pořád mandát europoslance,“ řekl v úterý nově zvolený poslanec za TOP 09 Dominik Feri. Změny ve vedení strany jsou podle něj nutné. „Ten volební výsledek byl velmi tristní,“ uvedl Feri.

Některým členům TOP 09 se nemusí pozdávat, že by nově příchozí měl hned stranu vést. „Je zatížen podobně jako já tím, že byl místopředsedou ODS,“ nezdá se Kalouskovi, že by TOP 09 měl vést Pospíšil.

Pokud by strana měla jiný názor než končící předseda, udělala by tutéž věc jako ODS, když si do svého čela zvolila Petra Fialu, bývalého rektora brněnské Masarykovy univerzity, která obhájila svůj post ve Sněmovně.

Ambici vést TOP 09 by mohli mít i někteří členové jejího dosavadního vedení, například místopředsedkyně a pražská poslankyně Markéta Adamová Pekarová.