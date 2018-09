S hnutím souzním. Okamuru obdivuji, říká devatenáctiletý kandidát SPD

Co vás láká na politice?

Do politiky vstupuji proto, že se nemůžu už dál dívat na to, že politici pořád něco slibují a ve finále nic nesplní a maximálně si plní svoje kapsy. To chci změnit. Někdo si může říkat, že jsem mladý, nezkušený a nemohu vědět nic o životě, ale spíš by mě zajímalo, co si dotyční myslí, že znamená vědět něco o životě. Pokud by to udával věk, tak jak to, že politika vypadá tak, jak vypadá, když jsou v ní samí starší lidé? Mám své ideály, které bych rád prosadil, chci pracovat pro lidi a mám na to, abych prosadil ty správné věci.

Jaké jsou podle vás ty správné věci, které chcete prosadit? Jakou máte vizi?

Jsem vlastenec, SPD se nejvíce blíží mému přesvědčení a myšlenkovým směrům. Moc rád bych zachoval suverénní, prosperující Českou republiku. Jsem hrdý Slovan a velice mě zajímá česká historie, zachování našich tradic, hodnot.

Jste jedničkou na kandidátce pro městský obvod Plzeň 1. Proč si myslíte, že SPD vybrala zrovna vás?

Především kvůli mé pracovitosti a poctivosti. Pracuji tvrdě, nezradím, nejsem žádný nepoctivec. Navíc pořád slýchávám, jak politické strany nemají mladé lidi, tak to je také jeden z důvodů, proč zvolili mě. navíc ne každý chtěl být lídrem kandidátky. Já si myslím, že na to kvality mám.

S nabídkou vás oslovil přímo Tomio Okamura?

Do SPD jsem vstoupil před rokem, postupně jsem se vypracoval na tuto pozici, kdy mě ostatní kolegové z SPD vnímají velice dobře. Kvůli mému nízkému věku to může být až podivující. Pracoval jsem, odváděl jsem skvělou práci, takže naše krajská předsedkyně Jana Levová uznala za vhodné, že budu schopen vést tuto kandidátku.

Proč jste si vybral zrovna SPD?

Je to jediné vlastenecké hnutí u nás. Nelíbí se mi směřování Evropské unie a vůbec Západu, jejich útočná politika vůči Ruské federaci je z mého pohledu nebezpečná. Jsem pro, aby místo válek se spory řešily mírovými diplomatickými vztahy. Proč radši nespolupracovat, proč vytvářet rozbroje a dělat zle? To nechápu.

Jak se tedy stavíte k účasti českých vojáků na zahraničních misích?

To je otázka na odborníka. Neznám pozadí těchto misí, takže to nemohu posoudit.

Pořád nechápu, čím vás tolik oslovila právě SPD. Protiimigrační rétoriku přeci používá více stran, stejně tak najdete i jinou stranu, která nesouzní s Evropskou unií...

Protože SPD s tím přišla jako první a donutila ostatní strany, aby tu rétoriku vůči imigrantům, ať už to myslí vážně, nebo ne, změnily. Je nutné potlačit nelegální imigraci. Jak můžeme vidět, v západní Evropě jsou pořád nějaké teroristické útoky, což rozhodně není správné. Samozřejmě také kriminalita je velký problém, před imigrační krizí takové problémy vůbec nebyly. Nevím, jak vážně to myslí jiné strany, jestli to nejsou prázdná slova, obávám se, že to nemyslí vážně. S takovými stranami bych z morálního hlediska nemohl spolupracovat.

Když zmiňujete morální hledisko - o SPD se v poslední době mluvilo v souvislosti s trestním stíháním předsedy Tomio Okamury a poslance Miroslava Roznera za výroky o koncentračním táboře v Letech. Poslankyně Tereza Hyťhová zase řekla, že chápe narážky lidí, kteří na sociální sítě psali, že přejí smrt prvňákům z Teplic. Nevadí vám tato stránka SPD?

Jsou to jejich výroky, ne moje...

Jsou to lidé, kteří tvoří stranu, za kterou kandidujete...

To sice ano, ale myslím si, že došlo k nedorozumění. Co se týče tábora v Letech, tak tam na to bylo několik názorů, někdo měl jasně říct, jak to ve skutečnosti bylo. Nerad bych se do toho pouštěl, to patří na státní úroveň.

Takže budete chtít od Okamury slyšet nějaké vysvětlení?

Pan Okamura se na plénu Sněmovny už omluvil, takže myslím, že to je považováno za uzavřené.

Jaký je vůbec váš vztah s Tomiem Okamurou?

Setkali jsme se na schůzích SPD nebo když přijel na návštěvu do Plzně, osobně se neznáme. Musím říct, že na mě působí velice sympaticky, podle mě je čestný. V jeho knihách jsem se dočetl jeho příběh, jak se dostal do České republiky, že byl v dětském domově, takže měl těžké dětství a přesto se dokázal takto vypracovat, což obdivuji.



Spousta lidí vnímá SPD jako extremistickou stranu. Nebojíte se, že vám to uškodí ve studiu nebo při hledání práce?

Spíš mě zajímá, co extremistického na hnutí SPD je, já nic extremistického nevidím. Já naopak považuji za extremistické strany, které jsou probruselské a prounijní a pro přijímání nelegálních imigrantů. Vlastenectví a vize suverénní a bezpečné České republiky - to jednoznačně extremistické není.

Jak na vaši kandidaturu pohlíží vaši spolužáci?

Nastupuji do prvního ročníku Západočeské univerzity v Plzni, kde studium ještě nezačalo, setkal jsem se jen s několika spolužáky, kteří to nevnímají nijak špatně. Berou to tak, že jsem sebevědomý a jdu si za svými ideály. Na střední škole to spolužáci vnímali velice dobře, byla tam spousta příznivců SPD, takže tam to bylo mnohem jednodušší a více jsem se s nimi shodl. Zhruba osm spolužáků z třiceti souznilo s hnutím SPD. Jinak ale zastávám názor, že škola by měla být apolitická. Takže třeba akci #vyjdiven (protest studentů na obranu ústavních hodnot, během kterého vyšli před školy, pozn. red.) jsem odsuzoval, protože si myslím, že by se mělo učit a ne chodit ven a postávat před školou.

Takže předpokládám, že vy jste nevyšel ven...

Určitě ne. Ve škole se nemá politicky agitovat. Ven odešla asi polovina spolužáků, ale jen proto, že měli možnost se ulít.

Co si o vaší politické angažovanosti mysleli učitelé na střední škole?

Bavil jsem se o tom s třídním učitelem a ten byl překvapený, nevěděl, že se takto angažuji a řekl, že ho to mile překvapilo.

Vy jste pokud ne nejmladší, tak jeden z nejmladších kandidátů SPD. Jak to vnímáte? Nemůže vám uškodit nedostatek zkušeností?

Samozřejmě, že se nemohu měřit s dlouhodobými politiky, co se týče zkušeností. Jsem nováček, ale učím se rychle. Myslím, že se vše naučím. Chci se podílet na tom, kam bude směřovat naše město a spolupracovat na tom, abychom se měli dobře a nebyly zbytečné krádeže.

Co chcete v plzeňském zastupitelstvu prosazovat?

Zaměřím se na bezpečnost, sport, čistotu a problematiku parkování. Tato témata jsou mi nejblíže, už odmala sportuji, nejvíc mě oslovily bojové sporty, šest let jsem dělal karate. Právě proto bych rád podporoval sportovní akce, kluby bojových sportů. Co se týče parkování, to lze vyřešit na sídlištích zmenšením výměníkových stanic tepla, které zbytečně zabírají místo, a pokud se zmenší a zrenovují, může přibýt až deset parkovacích míst.

Co si myslíte o současné politice v České republice? Jste s ní spokojený?

Jednoznačně nejsem spokojen. Rád bych viděl suverénní Českou republiku, úzkou spolupráci jednotlivých států, ale bez diktátu Bruselu. To v SPD považujeme za velký nedostatek. Naše jádro je ve střední Evropě, takže je nutno posílit spolupráci zemí V4 s tím, že bychom přibrali i Rakousko.

Odkud čerpáte informace o Evropské unii, imigrantech?

Na různých webech, skládám si informace dohromady.

Ptám se, protože příznivci SPD rádi sdílí zprávy z dezinformačních webů typu skrytapravda.cz.

Sleduji i takové weby. Je otázka, co je dezinformace, kdo to určuje, kdo by odhaloval nepravdu. Jde o střet názorů a zájmů, je otázka, jestli jsou tyto weby dezinformační a je nutné racionálně uvažovat, jestli je daná informace pravda nebo ne a vyhodnocovat to.

Na kandidátce je s vámi devětašedesátiletý Bohumil a o dva roky mladší Jaroslava, kteří mají stejné příjmení jako vy. Je to náhoda?

Jsou to moji prarodiče. Sympatizují s SPD, ale především mě podporují, byli rádi, že kandiduji a že se pokusím něco změnit. Z celé naší rodiny se v politice angažuji pouze já.

Jednou z programových priorit SPD je snaha o vyvolání referenda, ve kterém by občané určili, jestli vystoupíme z Evropské unie nebo NATO. Chtěl byste z těchto dvou organizací pryč?

Určitě bych byl pro vystoupení jak z NATO, tak z Evropské unie. S tím NATO je to ovšem trochu složitější, protože naše armáda není ve stavu, že bychom si výstup mohli dovolit, takže u toho bych byl opatrnější. Takže pouze za předpokladu, že bychom měli silnou armádu.

Čili zastáváte názor Tomia Okamury, že by se Česká republika měla bránit sama?

Určitě by se měla bránit sama, to je v zájmu všech států. Co mě zaráží je to, že dnes politici nechtějí vyvolávat referendum, že prý se lidé neumí rozhodovat. Přijde mi to postavené na hlavu. Když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, tak lidé byli svéprávní, věděli nejlépe, co bude s jejich zemí, a najednou by neměli o svém působení v Evropské unii rozhodovat, to nechápu.

Měl by tu platit zákaz zahalování?

Určitě ano, jak z bezpečnostních, tak hygienických důvodů, a rozhodně by neměli být arabští imigranti nebo islámští radikálové více zvýhodňováni než Evropané v arabských zemích.

Jak vnímáte dění v Chemnitzu?

Vnímám to podobně jako pan Okamura (který řekl, že se jedná o právem naštvaný dav lidí, nikoliv demonstraci pravicových extremistů, pozn. red.). Západní média překrucují informace, když jsem viděl některé záběry z dění v Chemnitzu, tak tam byli staří i mladí lidé a pokojně tam demonstrovali, takže rozhodně to nebyla žádná demonstrace radikálů, nýbrž obyčejných německých obyvatel.

Na začátku jste mi říkal, že si vás SPD vybralo pro vaši pracovitost. Jak tedy váš rok v SPD vypadal?

Pravidelně jsem chodil na schůze, když bylo potřeba, roznášel jsem letáky do schránek, byl jsem u petičních stánků, pomohl jsem s organizací různých akcí.

Jaké si dáváte šance, že se do zastupitelstva dostanete?

Věřím, že lidé mě podpoří a že se tam dostanu. Byl bych rád, kdybych dostal šanci a podílet se na zlepšování politiky a přiblížit ji lidem v podobě referend a podobných témat.