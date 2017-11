Dejte už našim dětem pokoj, vzkázal „hlupákům“ učitel z teplické školy

„Doufám, že všichni hlupáci, kteří tu plivali na děti z prosetické základní školy, jsou na sebe náležitě hrdi. Ano, dokázali jste to, vy internetoví hrdinové! Dokázali jste vystrašit malé děti,“ napsal ve čtvrtek na Facebook Hudeček, který na škole působí jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (celý jeho příspěvek najdete níž).

„Velice emotivně jsem reagoval na situaci, ve které se ocitla naše škola. Reagoval jsem na celkové dění posledních dnů. Posílal jsem vzkaz všem hloupým lidem, kteří tuto situaci vyvolali,“ vysvětlil v pátek pro iDNES.cz Hudeček.

Byl prý frustrován z toho, že lidé, kteří píší nenávistné příspěvky na internet, jsou v podstatě nepostižitelní a svým chováním způsobí mnoho zla.

„Žáci naší školy samozřejmě chápou, proč se to celé děje. O situaci diskutovali se svými učiteli a byla jim vysvětlena i paní ředitelkou, která osobně informovala žáky ve všech třídách. Starší děti se se situací vypořádají daleko snáz, protože ji celou chápou. Ale u mladších dětí je to samozřejmě větší problém,“ uvedl.

Pedagogův příspěvek na Facebooku sdílela například teplická studentka Eman Ghalebová, která se snaží tlumit spory mezi místními obyvateli a arabskými lázeňskými hosty:

Na Hudečkovo vyjádření prý reagovalo mnoho lidí, kteří jemu a škole vyjádřili podporu.

„Nemyslím si, že by to bylo s naší společností až tak špatné. Všude se najdou hloupí nebo neinformovaní lidé, kteří svými vyjádřeními poškozují jiné. A pokud jsem včera prosil tyhle lidi, aby dali dětem pokoj, chtěl bych o to samé požádat i média. Pro zklidnění situace se i já přestanu k celé situaci vyjadřovat. Včera jsem reagoval emotivně, dnes už se budu s klidnou hlavou snažit o to, aby se věci co nejdříve dostaly do normálu,“ uzavřel v pátek Hudeček.

Vlnu nenávisti vyvolala fotka prvňáků, která se minulý týden objevila na webových stránkách Teplického deníku v rámci projektu, ve kterém představuje nové žáky prvních tříd. Fotku na Facebooku sdílela protiuprchlická skupina Neklan (stránka skupiny již byla smazána).

Pod fotografií prvňáků, kteří z větší části sestávají z žáků romského a arabského původu, se objevily nenávistné komentáře jako „Tam by sednul granát jak prdel na prkýnko,“ nebo „Multikulturní sr***a“ (psali jsme zde). Škola od té doby čelí výhrůžkám. Případem se již zabývá policie a vyjádřil se k němu také ministr školství Stanislav Štech (jeho vyjádření najdete zde).

Učitelé kritizovali výroky poslankyně SPD

Učitelská platforma se v pátečním prohlášení distancovala od výroků učitelky a nově zvolené poslankyně SPD Terezy Hyťhové k této kauze. Zákonodárkyně ve vyjádřeních pro média počínání internetových diskutérů bagatelizovala a částečně obhajovala. „Když vidíme takovou fotografii, tak chápu narážky těch lidí, kterým to vadí,“ uvedla například v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Platforma uvedla, že její slova tvrdě odmítá. „Je absolutně nepřijatelné, aby někdo, kdo se prezentuje jako učitel, ‚chápal nenávistné útoky‘, které vyvolala fotografie prvňáčků z Teplicka. Jsme přesvědčeni, že jde o výjimečný případ, a že naprostá většina učitelů chápe nutnost bezpředsudkového postoje k dětem,“ uvedla předsedkyně organizace Petra Mazancová.