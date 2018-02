Na Okamuru a Roznera padlo kvůli výrokům o táboře v Letech trestní oznámení

Okamura minulý týden v rozhovoru pro DVTV mimo jiné uvedl, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Jako zdroj uvedl knihu Akademie věd s názvem „Tábor Lety, fakta a mýty“ a odkazoval na citát exprezidenta Václava Klause. Podle Muzea romské kultury kniha neexistuje. „Toto tvrzení je v přímém rozporu s historickými fakty a sdružení Konexe to považuje za ten nejklasičtější příklad popírání holokaustu,“ uvedl mluvčí konexí Miroslav Brož.

Za výrok o chybějím oplocení se Okamura v pátek omluvil na facebooku. „Omlouvám se za moje nepřesné vyjádření k oplocení tábora v Letech u Písku - podle historiků oplocení tábora bylo dřevěné, místy laťkovým plotem, v plotě byly sice díry, ale pravda, byl tam, i když ho po většinu historie nikdo nehlídal,“ uvedl. Ve videu na svém profilu řekl, že „dozorci dostali zbraně a začali tábor skutečně hlídat“ až po únoru 1943 kvůli útěkům nakažených tyfem.

Podle Okamury reakce na jeho vyjádření jsou „účelovým útokem“, z něhož viní DVTV a organizaci Open Society Foundations, kterou založil americký finančník maďarského původu George Soros. Šéf SPD se odvolává na historika Jana Rataje. Ten na svém webu zveřejnil text Odborně o vězeňském pracovně sběrném táboru v Letech. V něm píše, že zařízení nebylo koncentračním táborem a vězeňský režim a organizace „byly nesrovnatelně volnější“ než v Dachau či Buchenwaldu. Dál uvádí, že „místo politického využívání mýtu o romském holokaustu v pracovním vězeňském táboře v Letech“ by peníze měly směřovat do opatření proti „propadu velké části cikánského obyvatelstva“.

Podle serveru Romea.cz Ratajovy argumenty už před časem vyvrátil historik Muzea romské kultury Roman Slačka. Ten uvedl, že internace Romů v táboře byla přípravou na nacistické „konečné řešení cikánské otázky“. Protektorátní dozorci vězně často bili a týrali, kvůli špatným hygienickým podmínkám a nevyhovující stravě řada Romů zemřela, další skončili v Osvětimi, cituje Slačku Romea.cz.

Na webu Petice 24 byl zveřejněn otevřený dopis české veřejnosti, který odsuzuje Okamurova slova. Petici podepsalo už přes dva tisíce lidí. „Na Tomia Okamuru bude podáno trestní oznámení. I to patří k pojistkám demokratického státu. Jsme si vědomi, že prokázat vinu podle § 405 trestního zákoníku není snadné a T. Okamura možná nebude shledán vinným. Přesto se domníváme, že má smysl rozeslat tento otevřený dopis jako signál veřejnosti, že jsou chvíle, kdy není na místě mlčet a zůstat lhostejným,“ píše se v otevřeném dopise.

Nepřijatelný přístup, hodnotí Roznerova slova Herman

Pořad České televize 168 hodin v neděli upozornil na výrok poslance SPD Miloslava Roznera, který o táboře v Letech hovořil na prosincovém sjezdu SPD. Pořad zveřejnil doslovný přepis jeho slov ze zvukového záznamu.

„Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ uvedl Rozner podle zveřejněné nahrávky.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman byl jedním z členů předchozí vlády, která vyjednala odkup vepřína stojícího na místě koncentračního tábora. Společnost AGPI, která jej provozovala, dostala od státu zaplaceno 450 milionů korun.

Sám Daniel Herman se v neděli na twitteru ke slovům Tomia Okamury vyjádřil, zpochybňování holokaustu předsedou SPD ho prý nepřekvapuje.

Daniel Herman (Twitter) @DanielDherman T. Okamura mi osobně v PS řekl,že jeho strategií je nejprve lidi vystrašit,aby je posléze mohl "zachraňovat". K dispozici mám kopii smlouvy skoro na milión měsíčně,kterou uzavřel sám se sebou,coby předseda Úsvitu,za mediální služby.Že zpochybňuje rómský holokaust mě nepřekvapuje. 201 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Je to jeho dlouhodobý postoj, on zpochybňuje romský holokaust, zpochybňuje také to, že koncentrační tábor v Letech byl koncentračním táborem, to není nic nového. Já jsem s ním hovořil na to téma už v minulosti, takže mě to nepřekvapuje. Je to prostě xenofobní politika této strany a bohužel na tom si postavila svůj program. Já to hodnotím jako velmi „nahnědlou“ politiku, která je nebezpečná,“ uvedl Herman pro iDNES.cz.

K vyjádření poslance Roznera řekl, že komentář nepotřebuje, protože je dost výmluvné samo o sobě, ale že ze strany zákonodárců se jedná o „naprosoto nepřijatelný přístup“.

Roznerova slova kritizovala řada politiků i historiků, na poslance SPD kvůli nim podal trestní oznámení například aktivista Martin Uhlíř z občanského hnutí Politika a svědomí.

Tábor v Letech podle historiků otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory.

Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1 308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.