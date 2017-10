Babiš se sejde s ODS a TOP 09, Kalousek se vyjádří ke své budoucnosti

Schůzka ANO a ODS je naplánována na 19:30. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už v pondělí naznačil, že by se mu koalice s občanskými demokraty líbila.

„S ODS máme 103 mandátů. Z těch zkušeností, které jsem získal ve vládě, čím míň partnerů, tím je to lepší,“ podotkl Babiš.

Podle místopředsedy ODS a senátora Miloše Vystrčila ale pro Občanskou demokratickou stranu zřejmě nebude jiná cesta než skončit v opozici, protože vytvořit koalici demokratických stran není možné.

Ještě před ODS čeká ANO jednání s TOP 09, a to od 18:30. Tou dobou už bude i po schůzce předsednictva TOP 09. Kvůli propadu ve sněmovních volbách zaznívají hlasy o možné výměně stranického vedení včetně předsedy Miroslava Kalouska. Strana ztratila 19 mandátů, bude mít sedm poslanců. Na konec listopadu chystá TOP 09 volební sněm. Kalousek dnes na 11:30 ohlásil tiskovou konferenci.



V úterý pokračují i další schůzky nových poslaneckých klubů.



KDU-ČSL: Míříme do opozice a budeme zpytovat svědomí

Už v 7:30 se sešli lidovci. Předsednictvo strany doporučilo jít do opozice a nepodporovat menšinovou vládu. Konečné rozhodnutí ve věci bude mít celostátní konference strany, která se uskuteční v pátek.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek zopakoval, že volby byly neúspěšné a že v pátek dá svou funkci k dispozici. Bude na celostátní konferenci, zda se ho rozhodne odvolat.

„Domníváme se, že tady nevzniká kombinace, která by byla pro Českou republiku vhodná za účasti nebo hodná podpory KDU-ČSL. Také je to výraz naší pokory a zpytování svědomí, protože jsme nedostali od voličů takový mandát, jako bychom si podle našeho soudu zasloužili. Je potřeba se tedy soustředit na práci uvnitř strany, odstraňovat chyby,“ řekl k rozhodnutí předsednictva jít do opozice Bělobrádek.

„My určitě budeme konstruktivní opozicí, která nebude shazovat věci jen proto, že je navrhuje vláda, nebudeme říkat, že vláda dělá úplně všechno špatně, když to nebude pravda. Tam, kde to bude mít smysl, ji budeme podporovat. Pro nás je důležité, abychom i z opozice mohli bojovat s tím, aby se tady nerozkládal parlamentní demokratický systém,“ doplnil předseda lidovců.

Předsednictvo podle Bělobrádka také konstatovalo, že volby skončily pro KDU-ČSL neúspěšně. Strana ztratila proti roku 2013 zhruba 40 000 hlasů a přišla o čtyři poslanecké mandáty.

V 8:30 se také sešli Starostové a nezávislí na jednání s ODS o povolební situaci. Výstup z toho jednání zatím není znám.



Hnutí ANO zahájilo povolební jednání v neděli schůzkami s KSČM, STAN a ČSSD. V pondělí jednalo se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a s lidovci (o jednání ANO s KDU-ČSL a SPD čtěte zde).

Výsledky voleb jsou oficiální

V úterý byly také výsledky víkendových voleb do Poslanecké sněmovny vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Od středy do příštího pátku bude možné regulérnost voleb zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

Na soud se budou moci obrátit jednotlivci i volební strany. Mohli by navrhnout zrušení platnosti volby třeba jen jednoho poslance, pokud byl podle nich výsledek hlasování ovlivněn porušením volebního zákona. Z kandidujících stran ani jedna zatím neoznámila, že by takové úmysly měla.

Oficiálním vyhlášením výsledků bylo zároveň přerušeno trestní stíhání některých poslanců včetně Andreje Babiše či Jaroslava Faltýnka z ANO, kteří získali zvolením znovu imunitu. Policie tak o vydání k trestnímu stíhání bude muset požádat znovu. (V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění 11 lidí.)

Zeman pověří Babiše jednáním o vládě: