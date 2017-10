ANO pozici předsedy Sněmovny ODS nenechá, TOP 09 jejich loutku volit nebude

Hnutí ANO původně chtělo v úterý večer nabídnout ODS místo ve vládě, nakonec ale obě strany o volební spolupráci vůbec nejednaly. „Vyjádřili jsme se již několikrát – ODS nebude s ANO vyjednávat o vládě. Nemám k tomu, co dodat,“ řekl iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala. (Detailnější vyjádření ODS po jednání poslaneckého klubu čtěte v článku zde.).

Jeho slova potvrdila i výkonná rada ODS a jednomyslně tento postoj podpořil i poslanecký klub ODS v plném složení. Šéf klubu Zbyněk Stanjura oznámil, že ODS bude chtít předsedu Poslanecké sněmovny a kandidátem je lídr strany Petr Fiala. To ovšem ANO na večerním jednání kategoricky odmítlo.

Ještě před schůzkou s ODS se zástupci ANO sešli s představiteli TOP 09, jejíž šéf Miroslav Kalousek řekl Andreji Babišovi, že jediné, s čím je TOP 09 ochotna pomoci je změna jednacího řádu, aby každý z devíti klubů ve Sněmovně nemohl mít dvě hodiny denně přestávku.



„Ujistili jsme ANO o tom, že nepřipadá v úvahu účast TOP 09 na vládě, kde by bylo hnutí ANO,“ řekl Kalousek po jednání s Babišem. „Která Babišova loutka z hnutí ANO usedne na pozici předsedy Poslanecké sněmovny, je docela jedno. My tam budeme volit kohokoli jiného,“ odmítl zároveň lídr TOP 09, aby do čela Sněmovny usedl Radek Vondráček, kterého navrhlo ANO.

Vondráček šéfem Sněmovny?

Poslanecký klub hnutí ANO v úterý zvolil předsednictvo. Kromě předsedy klubu Jaroslava Faltýnka, bude mít i sedm místopředsedů. „Radek Vondráček získal jednoznačnou podporu na nominaci na předsedu Poslanecké Sněmovny. Co se týká dalších postů místopředsedů, tak ty nebudeme v žádném případě nárokovat,“ uvedl Faltýnek.



Hnutí ANO podle něj podporuje stávající stav, tedy čtyři místopředsedy Sněmovny, ale jsou ochotní přistoupit i na maximální možný počet, tedy pět.

Předseda Miroslava Kalouska v úterý oznámil, že na listopadovém sněmu strany nebude usilovat o žádnou funkci (podrobnosti čtěte zde). Strana ztratila 19 mandátů, bude mít sedm poslanců.

KDU-ČSL: Míříme do opozice a budeme zpytovat svědomí

Už brzy ráno se sešli lidovci. Předsednictvo strany doporučilo jít do opozice a nepodporovat ani menšinovou vládu. Konečné rozhodnutí ve věci bude mít celostátní konference strany, která se uskuteční v pátek.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek zopakoval, že volby byly neúspěšné a že v pátek dá svou funkci k dispozici. Bude na celostátní konferenci, zda se ho rozhodne odvolat.

„Domníváme se, že tady nevzniká kombinace, která by byla pro Českou republiku vhodná za účasti nebo hodná podpory KDU-ČSL. Také je to výraz naší pokory a zpytování svědomí, protože jsme nedostali od voličů takový mandát, jako bychom si podle našeho soudu zasloužili. Je potřeba se tedy soustředit na práci uvnitř strany, odstraňovat chyby,“ řekl k rozhodnutí předsednictva jít do opozice Bělobrádek.

„My určitě budeme konstruktivní opozicí, která nebude shazovat věci jen proto, že je navrhuje vláda, nebudeme říkat, že vláda dělá úplně všechno špatně, když to nebude pravda. Tam, kde to bude mít smysl, ji budeme podporovat. Pro nás je důležité, abychom i z opozice mohli bojovat s tím, aby se tady nerozkládal parlamentní demokratický systém,“ doplnil předseda lidovců.

Předsednictvo podle Bělobrádka také konstatovalo, že volby skončily pro KDU-ČSL neúspěšně. Strana ztratila proti roku 2013 zhruba 40 000 hlasů a přišla o čtyři poslanecké mandáty.

Ráno se také sešli Starostové a nezávislí na jednání s ODS. Jak pro iDNES.cz upřesnil předseda STAN Petr Gazdík, šlo pouze o neformální osobní setkání, které se netýkalo povolebního postupu. „Oficiální jednání s ODS máme ve čtvrtek odpoledne,“ dodal Gazdík.



Hnutí ANO zahájilo povolební jednání v neděli schůzkami s KSČM, STAN a ČSSD. V pondělí jednalo se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a s lidovci (o jednání ANO s KDU-ČSL a SPD čtěte zde).

Předseda KSČM na Hradě za Zemanem

Prezident Miloš Zeman v podvečer na Pražském hradě přijal předsedu komunistické strany Vojtěcha Filipa. Výsledek schůzky zástupci Hradu ani KSČM nekomentovali. Podle dřívějších informací měli mluvit především o české zahraniční spolupráci. Očekávalo se ale, že se tématem stanou i víkendové volby. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK řekl, že o schůzku požádal prezidenta Filip asi dva týdny před volbami.

Výsledky voleb jsou oficiální

V úterý byly také výsledky víkendových voleb do Poslanecké sněmovny vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Od středy do příštího pátku bude možné regulérnost voleb zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

Na soud se budou moci obrátit jednotlivci i volební strany. Mohli by navrhnout zrušení platnosti volby třeba jen jednoho poslance, pokud byl podle nich výsledek hlasování ovlivněn porušením volebního zákona. Z kandidujících stran ani jedna zatím neoznámila, že by takové úmysly měla.

Oficiálním vyhlášením výsledků bylo zároveň přerušeno trestní stíhání některých poslanců včetně Andreje Babiše či Jaroslava Faltýnka z ANO, kteří získali zvolením znovu imunitu. Policie tak o vydání k trestnímu stíhání bude muset požádat znovu. (V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění 11 lidí.)

Zeman pověří Babiše jednáním o vládě: