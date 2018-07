Poslanci mohou čerpat statisícové náhrady na dopravu, ubytování i kancelář

Základní plat řadového poslance je dnes 75 900 korun měsíčně. Může být však vyšší, pokud má dotyčný zvláštní funkci – předsedá podvýboru, sedí ve vedení výboru nebo komise, šéfuje poslaneckému klubu nebo vykonává funkci místopředsedy či předsedy Sněmovny. Jako předseda výboru pobírá poslanec měsíčně 106 700 korun, místopředseda dolní komory bere 144 700 korun a plat předsedy Sněmovny přesahuje dvě stě tisíc korun.

Navíc mohou poslanci čerpat ještě náhrady – příspěvky na reprezentaci, administrativní a odborné práce, asistenta, kancelář a její vybavení nebo na výdaje za telefon. Mimopražští poslanci mají nárok také na příspěvek na ubytování a dostávají víc peněz na dopravu.

Výše příspěvků na reprezentaci je až 11 300 korun za měsíc, za překlady, analýzy a korektury proplatí stát poslancům až 17 548 korun, na telefonování mají limit pět tisíc a asistentům mohou z veřejných peněz vyplácet až 45 tisíc korun měsíčně.



Náhrady na dopravu i pro neřidiče

Výši náhrad na cestování chtěli původně snížit Piráti, nakonec se však rozhodli bojovat raději proti dalšímu zvyšování poslaneckých platů. K vládnímu návrhu, který má omezit jejich růst (viz Poslancům vzrostou platy méně, navrhla vláda. Rozhodne ale parlament), chtějí přidat pozměňovací návrh, jež by odstranil závislost výše politických výplat na mzdách učitelů a dalších zaměstnanců v nepodnikatelském sektoru.Proměnlivé jsou pak náhrady na cestování. Jejich výše se liší podle vzdálenosti místa bydliště od Sněmovny. Poslanci bydlící do padesáti kilometrů dostávají „pouze“ 28 tisíc měsíčně. Zákonodárci ze vzdálenějších koutů republiky, například z Ostravy a z dalších měst vzdálených více než dvě stě padesát kilometrů od metropole, čerpají až 42 200 korun. Náhrady na dopravu poslanci čerpají i v případě, že nemají vlastní vozidlo nebo nevlastní řidičské oprávnění.

„Když politik zvýší platy učitelům, tak tím vlastně zvýší i plat sobě, což nám přišlo, že není adekvátní,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že odměny pro poslance by měly odpovídat stavu celého hospodářství.

„Druhá změna, kterou navrhujeme, tak aby poslanec v případě, že je nemocný, aby se omluvil a bral sníženou výměru platu jako ostatní zaměstnanci. Nechceme, aby se opakoval případ senátora Čuby,“ poukázal Michálek na případ politika, který pobíral plat, přestože do Senátu přes rok a půl nedocházel (více v článku Čuba dostane na rozloučenou se Senátem odchodné přes 300 tisíc).

Zatím se však nezdá, že by změna byla pravděpodobná. Většina poslanců systém výpočtu mezd hájí a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nyní dokonce svolal předsedy jednotlivých klubů a stran, aby s nimi probral podporu vládního návrhu.

Příspěvky na kancelář i vybavení

Mimopražští poslanci mají dále k dispozici ubytovnu v Nerudově a Rumunské ulici. O byty je velký zájem, jenže kapacita je omezená, a tak se na každého nedostane. V ubytovacím zařízení naproti Sněmovně je 47 bytů, na pražských Vinohradech jen šestnáct. V případě, že poslanec jeden z těchto bytů nezíská, může si pronajmout jiný byt v Praze za příspěvek ve výši 20 500 korun.



Náhrady poslanci pobírají i na provoz kanceláře, částka se přitom liší podle města, v němž se nacházejí. Například poslanci, kteří přijímají veřejnost v Praze, dostávají měsíčně 27 tisíc korun, Brňané pak mají měsíčně o dva tisíce korun méně. Ve městech nad deset tisíc obyvatel dostanou poslanci na kancelář 16 tisíc korun, v obcích do tisíce obyvatel je to pouze devět tisíc korun. Nad rámec toho jsou příspěvky na pronájem nábytku a vybavení až do výše 5 200 korun.

Kromě platů a náhrad mají poslanci ještě nárok na odchodné, které se vypočítá jako výše platu násobené počtem let strávených ve sněmovních lavicích plus jedna. V případě, že odslouží celé volební období, dostane tak zákonodárce na rozloučenou pětinásobek svého platu (viz Odcházející poslanci škodní nebudou, od státu mohou dostat až půl milionu).

Poslanci svá práva znají

Redakce iDNES.cz se rozhodla udělat anketu mezi novými poslanci napříč politickým spektrem, zda vědí, na jaké náhrady mají nárok. Drtivá většina z nich svá práva znala, ačkoli například poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) jednotlivé náhrady lovil v paměti poměrně dlouho. Poslanec Václav Klaus mladší (ODS) se odmítl vyjádřit s tím, že své nároky nezná.



Naopak přehled měli poslanci Dominik Feri (TOP 09) a Ondřej Profant (Piráti). Ti by se prý raději vzdali části svých platů ve prospěch svých spolupracovníků. „Když se bavíme o platech ústavních činitelů, tak ať se radši přidají peníze na asistenty a odborný aparát, ať jsou ty zákony lepší, než ať se přidávají peníze poslanců jako takovým,“ řekl iDNES.cz Feri. Profant s ním v tomto souhlasil.