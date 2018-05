Čuba dostane na rozloučenou se Senátem odchodné přes 300 tisíc

Zlínský senátor Čuba má nárok na odchodné ve výši čtyř měsíčních platů, protože byl senátorem více než tři roky, od října 2014. Odchodné se počítá z posledního měsíčního platu bez náhrad, který je nyní v případě senátorů či poslanců bez dalších funkcí 75 900 korun hrubého měsíčně.

Štěch ale iDNES.cz upozornil, že oficiálně stále ještě Čubovu rezignaci nemá. Zatím o ní pouze přímo při jednání Senátu informoval senátor za Uherské Hradiště Ivo Valenta. Už loni v červnu Čuba, který dlouhodobě nedocházel do Senátu a odmítal rezignovat, oznámil, že bude posílat svůj plat studijnímu fondu, který založil Valenta, majitel sázkového holdingu Synot. Fond spravuje Valentova nadace.

„Rezignační dopis nemám, rezignace začne být v běhu, až to dostanu písemně, a musí to být s podpisem ověřeným notářem,“ řekl iDNES.cz předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. Okolnosti odchodného, na které bude mít Čuba po definitivním potvrzení rezignace nárok, zatím neprověřoval. Až po oficiálním potvrzení rezignace požádá prezidenta Miloše Zemana o vypsání nových voleb ve zlínském senátním obvodu.



Čubův odchod bude znamenat i zánik pětičlenného Klubu nezávislých senátorů. Strana práv občanů přijde o 900 tisíc korun, které každý rok dostává, a šéf senátního klubu Jan Veleba přijde o příplatek za funkci i o služební vůz. Tedy pokud nedokáže sehnat jiného senátora do klubu. Veleba iDNES.cz nezvedl telefon, ani neodpověděl na dotaz, zda někoho bude do klubu shánět a zda již ví, koho Strana práv občanů vyšle do voleb místo Čuby.



Jinou tak v regionu známou osobnost jako Čubu, který šéfoval zemědělskému družstvu, jež bylo „výkladní skříní“ komunistického režimu, ale SPO nemá.

Senát už neláká Alenu Gajdůškovou z ČSSD, kterou Čuba z horní komory parlamentu na podzim 2017 dostal. „Do Senátu určitě znovu kandidovat nebudu. Ve Sněmovně mohu udělat víc. Už nyní jsem spolupředkladatelkou dvou zákonů. Třetí, vlastní návrh na zavedení zálohovaného výživného, připravuji,“ sdělila iDNES.cz Gajdůšková. Rýsuje se podle ní několik jmen možných kandidátů, ale nejprve je musí projednat její strana.