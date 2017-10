Odcházející poslanci škodní nebudou, od státu mohou dostat až půl milionu

Po volbách opouští dolní komoru Parlamentu více než 120 jejích členů. Do začátku ale dostanou odchodné, pokud tedy do tří měsíců neusednou zpátky do poslaneckých lavic nebo se nestanou senátory či soudci. Výši odchodného určuje zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Odchodné se vypočítává z hrubé mzdy poslance vynásobené počtem let strávených v daném funkčním období ve Sněmovně plus jeden plat navíc. Řadový poslanec pobírající plat zhruba 71 tisíc korun tak po čtyřech letech ve Sněmovně dostane na rozloučenou 355 tisíc korun.

O něco víc pak připadne šéfům klubů, výborů či delegací. Jim totiž přísluší měsíčně rovných 100 tisíc korun. Proto mají po čtyřech letech v poslaneckých lavicích nárok na půl milionu korun.

Škodní nezůstanou ani dosluhující ministři. Za čtyři roky ve vládě náleží ministru kultury Danielu Hermanovi (KDU-ČSL) a ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové (ČSSD) přesně 677.500 korun.

O něco méně pak čeká na odstupujícího šéfa státní kasy Ivana Pilného (ANO), vedoucího resortu průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra školství Stanislava Štecha či ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (všichni ČSSD). Těm bude náležet jejich plat 135.500 korun vynásobený počtem let, kdy svůj resort vedli a jeden navíc. Budou si ale muset počkat, až ve funkci oficiálně skončí.

Na druhé straně musí odstupující politici skládat úřadu účty. Podle zpřísněného zákonu o střetu zájmů musí do měsíce po odchodu z politiky nahlásit, zda v průběhu výkonu své funkce získali nějaké peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody přesahující sto tisíc korun za rok. Pokud by tak neučinili, hrozí jim od ministerstva financí pokuta až do výše 50 tisíc korun.