Kdo je Poche, kvůli němuž může padnout vláda, která ještě ani nevznikla

„A já bych si velmi přál, aby vznikla samozřejmě vláda na demokratickém půdorysu, která se nebude opírat o hlasy komunistické strany, na druhou stranu tím člověkem, který na to má největší vliv, je Andrej Babiš, který by měl odstoupit z toho místa premiéra a nahradit by ho měl někdo, kdo nemá tak vážné problémy ve své kariéře,“ řekl Poche v březnovém Interview ČT 24. Nyní chce být ministrem Babišovy vlády opírající se o komunisty.



„Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí Ústavu a zákony. Tyto požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš,“ řekl dva měsíce před tím, v polovině ledna Poche, kdy podpořil Zemanova soupeře v boji o Hrad.

Zeman ho odmítl již před referendem ČSSD

Zeman si toho nemohl nevšimnout. Ještě před tím, než šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi kývlo předsednictvo sociální demokracie na jeho výběr pěti kandidátů do vlády, řekl prezident Hamáčkovi při setkání v Ostravě, že Poche ve vládě být nemůže.

„Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

„Počet 525 osob považuji za symbolické humanitární gesto, kterému by se Česká republika neměla vyhýbat,“ napsal Poche v roce 2015 ve svém blogu na iDNES.cz.

Moje vnímání migrace se vyvíjelo, napsal ČSSD Poche

Jeho názor se ale později změnil. „Pro Evropu zůstává jednou z velkých výzev nekontrolovaná migrace. Nemůžeme zůstat lhostejní k utrpení lidí v zemích postižených konfliktem, ale musíme si otevřeně přiznat i rizika, která pro Evropu představuje neregulovaný příliv migrantů. Nemůžeme v žádném případě brát na lehkou váhu obavy občanů v některých evropských zemích, včetně té naší,“ napsal Poche v květnu v dopise straníkům.

„Moje vnímání migrace se v průběhu let vyvíjelo v rámci konfrontace s celou řadou evropských politiků a rovněž na základě toho, že jsem měl osobně možnost vidět dopady migrační krize v Itálii či některých státech Balkánu.“ napsal Poche a distancoval se od nálepky „vítače“, kterou mu dává Zeman.

V neděli natvrdo šéf komunistů Vojtěch Filip řekl, že když bude ve vládě Poche, nemohli by ji komunisté ani tolerovat. Filip tvrdí, že o výhradách jeho strany Hamáček dobře věděl, protože o tom mluvil už při jednáních, u nichž byl i premiér Andrej Babiš.

To, o čem mluvil Filip, zmínil i Babiš už v sobotu po setkání s Hamáčkem v Průhonicích. „Pan Hamáček ví, pan Filip byl u toho, že jsme tenhle problém řešili opakovaně. Pokud vím, tak pan Hamáček s panem prezidentem o tom mluvili taky opakovaně, já jsem o tom mluvil, pan Filip o tom mluvil,“ řekl v Průhonicích Babiš.

Měl „škraloup“ při financování strany

„V roce 2009 měl nějaké problémy s financováním ČSSD, já to nechci posuzovat,“ zmínil také Babiš. Poche v roce 2010 přiznal, že dal straně několik set tisíc korun, ale v účetnictví o tom nebyla zmínka. Peníze totiž vykázal jako členské příspěvky.

„Já jsem ten dar rozepsal na nějakých deset členů tak, aby se z toho nemusela platit daň. Protože když dám 200 tisíc straně, zaplatí z toho 15 procent daň. Kdežto když to rozepíšu mezi deset svých členů na obvodě a oni zaplatí padesát tisíc jako členský příspěvek, tak se z toho daň neplatí,“ popsal to před lety tehdejší zastupitel hlavního města, nyní europoslanec a kandidát na ministra zahraničí.

Devětatřicetiletý Poche je europoslancem od roku 2014. Vystudoval obor evropská agrární diplomacie na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a politologie a mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V letech 1997 až 2000 zastupoval organizaci OBSE na misi v Bosně a Hercegovině, působil i v Kosovu a byl asistentem Kanceláře zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. Pak pracoval jako referent na ministerstvu zahraničí.

Pomohl ke zvolení Hamáčkovi

Dvanáct let, v letech 2002 až 2014 byl zastupitelem hlavního města Prahy a v letech 2010 až 2014 navíc i městské části Praha 3. V pražském zastupitelstvu byl i předsedou klubu ČSSD, z té doby má pověst jednoho z pražských „šíbrů“. V ČSSD je od roku 1997, byl i místopředsedou pražské ČSSD.

V roce 2016 byl také manažerem ČSSD v krajských a senátních volbách, které skončily pro stranu neúspěchem. A právě Pocheho vliv v pražské sociální demokracie přispěl k tomu, aby se letos na sjezdu v Hradci Králové stal Hamáček šéfem ČSSD.