Zablokoval jednání o vládě. Hostem Rozstřelu bude „nechtěný“ Poche

„Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády,“ řekl v květnu v rozhovoru pro Parlamentní listy Zeman. Poche také v prezidentských volbách podporoval Zemanova soupeře Jiřího Drahoše (více v článku Hamáček chce ministry Tomana, Krčála i Pocheho, jemuž vyčítá Zeman kvóty).

Poche podle prezidenta zpochybňuje dvě konstanty české zahraniční politiky. „První je konstanta, nebudeme tu přijímat migranty, a já neodpovídám nějakému Senátu. Odpovídám třem milionům svých voličů a ti v drtivé většině migranty právem odmítají,“ uvedl Zeman s tím, že musí dodržet slovo, které dal svým voličům v předvolební kampani.

Reagoval tak zřejmě článek Pocheho, který napsal v květnu 2015 článek na svůj blog na iDNES.cz, kde uvedl, že souhlasí s tím, aby Česko přijalo 525 uprchlíků v rámci kvót

Druhou konstantou je podle Zemana vztah k Izraeli. „Kritika naší proizraelské politiky je svým způsobem taková hloupost, mám-li to nazvat tím nejslušnějším výrazem, že kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu,“ dodal Zeman (více v článku Evropa musí chránit hranice, napsal Poche. Ovčáček mu vytkl názor na Izrael).

Hamáček ovšem na europoslanci jako na příštím ministrovi zahraničí trvá a to i přesto, že Zeman tvrdí, že mu Hamáček původně výměnu kandidáta na ministra zahraničí slíbil.

