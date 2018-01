Jak to vypadá v pákistánském vězení: bez toalet, bez lékaře, bez soudu

Speciální soud poslal ve čtvrtek Terezu H. na 14 dní do vyšetřovací vazby. Termín samotného soudního líčení dosud stanoven nebyl. Pokud by se dívka dostala do pákistánského vězení, nečekalo by ji zřejmě nic příjemného.

Před pěti lety žilo v pákistánských věznicích 75 tisíc lidí. Přibližně 1 100 z nich tvořily ženy, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Human Rights Commissin of Pakistan, která podmínky v ženských věznicích zkoumala.

Dospěla k nepříliš překvapivým výsledkům - pákistánské vězeňkyně žijí v nevyhovujících podmínkách. Ve většině věznic chybí kvalifikovaní lékaři, a to zejména gynekologové. V roce 2013 nebyl v centrálním vězení v Láhauru lékař dokonce žádný.

Neexistují v nich rovněž oddělené cely pro nezletilé dívky nebo klasické toalety či koupelny. Kromě špatných hygienických podmínek ženy trpí i nedostatkem soukromí. V jedné z věznic zdi koupelen nedosahují ani výšky jednoho metru, do cel láhaurského vězení zase bez problémů vidí i běžní kolemjdoucí.

„Většina případů probíhá ve zrychleném soudním procesu. Zákon uvádí, že člověk je vinen, dokud není jeho nevina prokázána. Ve vězeních tak žijí i ženy, které nic neprovedly,“ komentuje zprávu pákistánský server The Nation.

Jednadvacetiletá Češka, kterou ve středu zadrželi na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu, v pátek stanula před soudem. Poslal ji na dva týdny do vazby. Vyšetřování však může trvat týdny. Za pašování a přechovávání narkotik hrozí v Pákistánu podle zákona i trest smrti. Vůči cizincům se však zpravidla neuplatňuje, ti jsou většinou trestáni několika lety vězení (více čtěte v článku Netušila jsem, že mám v kufru heroin, tvrdí zatčená Češka).

Britka pašovala 63 kilogramů heroinu

Kvůli pašování drog stráví zbytek života v pákistánské věznici třicetiletá Khadija Shahová z Birminghamu. Policie ji zadržela na letišti v Islámábádu v květnu roku 2012. V jejích zavazadlech celníci našli 63 kilogramů heroinu v celkové hodnotě přesahující 3,2 miliony liber (při současném kurzu asi 91,5 milionu korun).

V době zatčení byla Britka v šestém měsíci těhotenství a cestovala i s malým synem a dcerou. Oba byli do přísně střeženého vězení posláni s ní. Všichni tři se tísnili v maličké cele s dalšími několika vězeňkyněmi. V té době čtyřletá Aleesha se svým šestiletým bratrem Ibrahimem onemocněli ve vězení neštovicemi.

Shahová, která ve vězení porodila dceru Malaiku, svou vinu popírala. Podle serveru The Telegraph tvrdila, že do Pákistánu jela se svými dětmi navštívit příbuzné, kteří ji požádali, jestli by s sebou domů nevzala několik tašek navíc.

„Není to její chyba, nevěděla o tom,“ citovala matku Khadiji Shahové BBC. „Svou dceru znám, je to nevinná dívka.“ Dvě starší děti se již vrátily zpět do Británie a žijí u své babičky. Malaika zůstává se svou matkou ve vězení.

Dávali mi elektrošoky, mlátili holí

Do pašováním drog z Pákistánu se v roce 2002 zapletl i Američan Eric Audé, který se v té době živil jako fitness trenér a příležitostný herec. Jedním z jeho klientů měl být úspěšný úspěšný arménský byznysmen Rai Gharizian. Ten v tělocvičně sháněl především vysokoškolské studenty, kteří by ze zahraničí do Spojených států nelegálně přepravovali drahé kožené výrobky.

Zlákat se snadným výdělkem se nechal i Audé. Několikrát bez problémů do USA propašoval zboží z Turecka, v únoru 2002 se vydal na další „výlet“, tentokrát do Pákistánu. Při zpáteční cestě u něj ale v zavazadle, které mu podle instrukcí předali Gharizianovi známí, našli 3,6 kilogramu opia.

„Dávali mi elektrické šoky, mlátili holí po chodidlech. Hodně mě fackovali,“ popsal Američan serveru Daily Mail průběh výslechů. Následně ho převezli do věznice ve městě Adiala. Kvůli konfliktům se spoluvězni strávil během svého pobytu za mřížemi 132 dní na samotce o velikosti šatní skříně.

V lednu 2003 Audého odsoudili k sedmi letům vězení. Nakonec si odseděl necelé dva roky, krátce před Vánoci 2004 byl i kvůli nátlaku tehdejšího guvernéra Nového Mexika Billa Richardsona propuštěn.

Pobyt v pákistánském vězení mu byl však přeci jen k něčemu dobrý. Právě tam se naučil hrát poker, kterým se dnes živí.