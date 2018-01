Soud v Pákistánu poslal zadrženou Češku do vazby, vyšetřování potrvá týdny

Ministerstvo zahraničí ČR v pátek potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. Termín soudního líčení stanoven nebyl, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině české občanky, uvádí server Custom Today.

Mladou ženu na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Češka po zadržení vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle, nevěděla však, že jde o heroin.



„Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky. A řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami. Až pak tady na odbavení jsem měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo. Říkala jsem si, že ho někdo musel mezitím otevřít. A začala jsem tušit, že mi tam někdo něco asi dal,“ uvedla ve výpovědi (více v článku Netušila jsem, že mám v kufru heroin, tvrdí Češka zatčená v Pákistánu).



Tajemník pákistánského velvyslanectví v Praze řekl, že celníci Češku zadrželi na základě tajné informace. Podle zpravodajského webu Customs Today to znamená buď, že dívku někdo udal, aby odlákal pozornost od mnohem větší zásilky v jiném letadle, nebo se policistům nezdály časté lety mladé Češky do Pákistánu.

Dívka jménem Tereza H. pochází z Uherského Hradiště. V tomto městě studovala na Obchodní akademii a podle profilu na sociálních sítích zde také bydlela.

„Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit. Nikdy neměla s drogami problém, neměla k nim žádný vztah. Je to slušná holka,“ prohlásil pro MF DNES strýc zadržené ženy (čtěte: Slušná holka, říkají blízcí o Češce zadržené v Pákistánu kvůli drogám).



Kamarádka zadržené Češky MF DNES ve čtvrtek prozradila, že Tereza H. v Pákistánu údajně fotila jako modelka. Do Pákistánu se vydala už počtvrté. Když se vrátila naposledy, své kamarádce, se kterou se znají od šesti let a chodily spolu i do školy, ukazovala fotografie (více se dočtete zde).

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Cizinci se však nejhoršímu trestu většinou vyhnou. Před několika lety byla v této islámské republice odsouzena na doživotí Britka, u níž se našlo 63 kilogramů heroinu.