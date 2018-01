Netušila jsem, že mám v kufru heroin, tvrdí Češka zatčená v Pákistánu

Česká občanka podle pákistánského listu Dawn popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Při předběžném výslechu také řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation.



Podrobnější informace ale celní úředníci odmítli deníku sdělit.

„Byla převezena do vyšetřovací vazby do centrální láhaurské věznice,“ citoval The Nation vyjádření jednoho z nich. Informaci však upřesnilo české ministerstvo zahraničí, dívka se podle něj nachází v prostorách celní správy mimo letiště v Láhauru. O případné vazbě teprve rozhodne soud.

Podle serveru Customs Today Češka prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin.

„Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky. A řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami. Až pak tady na odbavení jsem měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo. Říkala jsem si, že ho někdo musel mezitím otevřít. A začala jsem tušit, že mi tam někdo něco asi dal,“ uvedla Tereza H. ve výpovědi krátce po zadržení, kterou ve své reportáži citovala televize Prima.

Úřady zahájily vyšetřování případu a v pátek bude dotyčná předvedena před soud, napsal server Customs Today.

Česká ambasáda v Islámábádu a honorární konzulát v Láhauru se spojily s pákistánskou celní správou a zažádaly o umožnění návštěvy zadržené dívky, aby zkontrolovaly, v jakém je stavu. „Naše ambasáda v Islámábádu společně s naším honorárník konzulátem v Láhauru je v kontaktu s celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvy zadržené Česky. Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou,“ uvedla pro iDNES.cz Irena Valentová z tiskového odboru českého ministerstva zahraničí.

Dostali jsme tip, tvrdí Pákistánci

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci ve středu poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.

Tajemník pákistánského velvyslance Rana Tahir Jamil televizi Prima ve středu řekl, že úřad dostal tajnou informaci týkající se tohoto letu směřující z Láhauru přes Abú Zabí a posléze do Irska.



„Celníci zavazadlo, které jim připadalo těžké, prohlédli a našli v něm osm a půl kilogramu heroinu, což je podle pakistánských zákonů vážný zločin. Bude jí přidělen obhájce a proběhne patrně soudní proces,“ řekl Jamil.

Dívka jménem Tereza H. pochází z Uherského Hradiště. V tomto městě studovala na Obchodní akademii a podle profilu na sociálních sítích zde také bydlela.

„Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit. Nikdy neměla s drogami problém, neměla k nim žádný vztah. Je to slušná holka,“ prohlásil pro MF DNES strýc zadržené ženy (čtěte: Slušná holka, říkají blízcí o Češce zadržené v Pákistánu kvůli drogám).

Pákistán je spolu s Afghánistánem jednou z významných oblastí tranzitu drog. České ministerstvo zahraničních věcí na svém webu upozorňuje, že za pašování a přechovávání narkotik může být v Pákistánu podle zákona vyměřen trest smrti.

„Ten se však zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Cizinci zadržení za pašování narkotik jsou zpravidla trestáni několikaletým vězením ve velmi tvrdých podmínkách,“ upozorňuje ministerstvo.