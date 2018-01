Využili naivní hloupou holku, říká kamarádka Češky zadržené v Pákistánu

MF DNES zrekonstruovala pozadí divokého a drahého života zadržené dívky, které ukazuje obrovskou naivitu a život právě v obklopení drahých dárků. Podivného původu.

Tereza H. se do Pákistánu vydala počtvrté. Když se vrátila naposledy, své kamarádce, se kterou se znají od šesti let a chodily spolu i do školy, ukazovala fotografie.

„Nabízela mi i podobný přivýdělek. Vždy šlo o statisíce korun. Tvrdila, že jde jen o focení, když jsem jí říkala, že to nebude jen tak, dokola mi opakovala, že tam (v Pákistánu) to tak funguje,“ vypráví kamarádka, jejíž identitu MF DNES zná.

A potvrzuje to, co se vypráví po Uherském Hradišti. Mladá pohledná Češka si vydělávala v zahraničí jako společnice. „Jezdila do Belgie, Švýcarska, Anglie. Živila se vlastním tělem a ačkoliv jí to všichni i rodina rozmlouvali, byla svéhlavá. Chtěla peníze, luxus, dárečky, drahé kabelky, mobily, značkové oblečení,“ doplňuje.

Sociální sítě, kde Tereza H. svůj život vystavovala na odiv, jsou plné fotek s drahým alkoholem, luxusními kabelkami za desetitisíce, drahých telefonů i oblečení. „Ač to možná zní škaredě, Terezka je strašně hodná, ale je prostoduchá. Ona věřila, že tam opravdu jen jezdí fotit,“ pokračuje kamarádka.

Právě to, že i po zadržení v Pákistánu se na fotografiích zveřejněných tamními celníky usmívá a neobratně vysvětluje, že o drogách nic netušila a mají to být „dárečky“, přesně popisuje její povahu.

„Ona dostávala od svých klientů drahé telefony, dárky, kabelky. Jestli jí někdo řekl, že je to dárek, tak si řekla, že je to super, že si to doma rozbalí. Ač studovala gymnázium a i ekonomku a nebyla úplně hloupá, nedocházely jí věci běžného života. Říkám, že za tím je obrovský narkobyznys, který využil naivní hloupou holku. To, co udělala, neobhajuji, jen říkám, že se namočila do něčeho, o čem ona vůbec nemá tušení,“ dodává kamarádka. To si myslí i Tereziin strýc Jan B. „Nevěřím, že drogy pašovala vědomě,“ řekl.

Diskrétní focení za nemalé peníze, lákala dívky v inzerátu

Tereza „práci modelky“ nabízela i dalším dívkám na internetu. Dodnes tam visí inzerát na focení v Anglii pro dívky, které se nebojí cestovat samy, jsou krásné a nemají strach z nových věcí. „Jedná se o diskrétní focení, nic erotického ani intimního, za nemalé peníze. Já sama jsem práci dělala a jsem maximálně spokojená,“ dodala autorka inzerátu, která se pod něj podepsala i svým příjmením.

Fotografie, které Tereza H. v Pákistánu nafotila, však nevypadaly příliš profesionálně. Spíše amatérsky – chybí logo, nemají žádné označení.

Při posledním návratu do Uherského Hradiště vyprávěla Tereza H. kamarádkám ještě jednu zarážející příhodu. V Pákistánu si sama na svůj mobilní telefon nafotila ty, kteří organizovali její focení. Její šéf, za kterého sama zadržená dívka ve středu označila „obchodního partnera, jakéhosi T. T. Tárika,“ se strašně rozzlobil. Mobilní telefon jí sebral a fotografie vymazal s tím, že v Pákistánu se žádní lidé fotit nesmějí.

Ve středu dívku zadrželi pákistánští celníci. „Dostali tajnou informaci týkající se letu z Láhauru přes Abú Dhabí do Irska,“ uvedl tajemník pákistánského velvyslanectví Rana Tahir Jamil.

To může mít dvě vysvětlení – že buď dívku někdo udal, aby odlákal pozornost od mnohem větší zásilky v jiném letadle, nebo se policistům nezdály Tereziiny časté lety do Pákistánu. Každopádně Tereza začala vypovídat. A pákistánský celní úřad již oznámil, že na základě informací od ní zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.

V příběhu hraje roli i další dívka z Uherského Hradiště – Terezina třiadvacetiletá kamarádka Simona H., rovněž modelka. Ta se na sociálních sítích chlubí ještě dražším životem, než žila Tereza. Na mnoha fotografiích jsou spolu a i ona létala po celém světě. Jen od dubna do konce roku byla v Dominikánské republice, na Kubě nebo v Miami.

Reportéři MF DNES ji ve čtvrtek odpoledne vypátrali v Hradišti, když nastupovala do svého bílého kabrioletu Audi TT. „Tereza je moje srdíčko. To je strašný, co se stalo. O jejích cestách jsem věděla, já bych nikdy do takových zemí, jako je Pákistán, neletěla,“ řekla.

I ona tvrdí, že si vydělává focením a odmítá, že by se živila jako společnice. Obě dívky spolu mluvily naposledy před pár dny. „Domlouvaly jsme se, že 13. ledna Terezu vyzvednu s taxikářem na letišti v Brně. Teď jí chci pomoci, nevím pořádně ale jak. Pošlu peníze,“ dodává dívka.