Zemřel novinář Slezák, který v Zemanově štábu napadl kameramana iDNES.cz

„Jeho žena Ema mi napsala SMS kolem třetí hodiny odpoledne, že Karel je mrtvý,“ řekl iDNES.cz Osička.

„Jediné, co vím, je, že měl vysoký tlak a tohleto, co se kolem něj šířilo, jak ho tam štvali, jako kdyby byl on na vině. Ta vina byla na někom jiném, ne na něm. On tam jenom bránil člověka. Tenkrát to chudák nezvládl. On se tím moc trápil, moc. Oni ho uštvali,“ doplnil boxer.

Slezákova rodina podle informací iDNES.cz ve čtvrtek ráno vydá prohlášení. Do té doby by si podle vyjádření rodinného přítele přála, aby se o celé věci nespekulovalo.



Třiasedmdesátiletý Slezák se dostal do povědomí veřejnosti, když po vyhlášení prezidentských výsledků napadl ve štábu Miloše Zemana pěstmi kameramana iDNES.cz. Sám byl přitom na akci akreditován jako novinář Pražského zpravodaje, ačkoliv jeho vydavatel následně popřel, že by ho do štábu poslal.

Ke konfliktu došlo poté, co se jinému novináři Milanu Rokytkovi, který občas přispívá pro Parlamentní listy, v salónku s občerstvením udělalo zle a zkolaboval. Podle mluvčí záchranky Jany Poštové se na jeho stavu podepsal i alkohol.

Na místo dorazili záchranáři, začali Rokytku ošetřovat a novináři jejich akci natáčeli. To se však nelíbilo Slezákovi ani dalšímu Zemanovu podporovateli Janu Šoltovi, kteří se jali novináře z místnosti vytlačovat.

Šolta během toho srazil na zem kameru televize Nova a Slezák o chvíli později napadl kameramana iDNES.cz, který se snažil jeho počínání natočit na mobilní telefon. Uštědřil mu tři rány - jednu na hrudník a další dvě do obličeje.

Slezák nejdříve tvrdil, že byla jeho reakce opodstatněná, dokonce uvedl, že ho chtěl kameraman iDNES.cz sám napadnout. Později se však za svůj čin omluvil a dodal, že jednal v rozrušení. Syndikát novinářů, jehož byl Slezák členem, ho poté 27. ledna vyloučil se svých řad, protože „poškodil prestiž a zájmy“ této organizace.

Celý incident ve volebním štábu v současnosti řeší policie. Trestní oznámení však kromě napadených novinářů podal i Šolta, podle kterého zástupci médií neposkytli Rokytkovi první pomoc.