Vzepřou se Madridu? Katalánci řeší, ke komu se přikloní jejich policie

„Pokud lidé budou pasivní, tak sílu nepoužiju, nebudu je mlátit obuškem,“ uvedl pro agenturu Reuters nejmenovaný příslušník Mossos, který ve sboru slouží už patnáct let a hlásí se k stoupencům nezávislosti.

Řada kolegů podle něj zastává stejný postoj. Zároveň tuší, že pokud Madrid sesadí kabinet v Barceloně a ujme se vlády nad Katalánskem, vypovězení poslušnosti by pro něj mohlo tvrdé následky: „Musím uposlechnout rozkaz. Musím živit rodinu.“



Mluvčí Mossos ujišťuje, že katalánská policie je neutrální a nepodléhá žádným „politickým ani ideologickým kritériím“.

Podle Reuters je však 17 000 příslušníků policejních jednotek, jejichž kořeny sahají k místním milicím založeným na počátku 18. století a které se v Katalánsku těší hluboké úctě, demoralizováno a rozděleno na stoupence a odpůrce nezávislosti.

Někteří si stěžují, že jsou separatisty ve sboru diskriminováni, asi dvě stě lidí chce podle španělských policejních odborů přejít k španělské Guardia Civil.

Většina katalánská policie ale na španělskou policii, která na počátku října tvrdě zasáhla proti hlasování o nezávislosti, hledí se značnou nedůvěrou. Mossos plebiscit překazit odmítli a Španělé kvůli tomu jejich šéfa Josepa Lluíse Trapera obvinili ze zrady. Proti muži, který během teroristických útoků v Barceloně a Cambrils získal zančnou popularitu, svědčilo i pět španělských policistů

„Pokud se nepodřídí, přijde na řadu síla“

O omezení katalánské autonomie by měl už tento pátek jednat španělský Senát. Španělská vláda počítá, že v rámci převzetí kontroly nad regionem vymění dva vysoce postavené velitele a 23 komisařů Mossos. To by mělo zajistit jejich podřízení policejnímu prezidiu a ministerstvu vnitra v Madridu.

Šéf španělské diplomacie Alfons Dastis o víkendu ujišťoval, že vláda nehodlá během převzetí kontroly nad regionem nikoho zatýkat. Vláda Carlese Puigdemonta však vyzývá k občanské neposlušnosti. Spekuluje se o tom, že budovy reginální vlády hodlá okupovat a proti postupu Madridu bude protestovat pasivním odporem.

„Pokud bude potřeba vyklidit a zavřít parlament, pokud bude potřeba vyklidit kanceláře ministrů... Pokud se podřídí, tak to nebude problém, ale pokud ne, tak to prosadíme silou,“ uvedl pro Reuters zdroj ze španělské vlády. A pokud Mossos stejně jako během referenda odmítnou zasáhnout, vůli Madridu v Katalánsku opět prosadí španělská policie.

V Katalánsku se ve středu bude proti postupu centrální vlády opět demonstrovat. Unie studentů vyhlásila začátek dvoudenní generální stávky, která se má konat pod heslem „Nemůžete uvěznit celý národ! Proti frankistické represi!“ Studenti středních a vysokých škol tak chtějí protestovat proti omezení autonomie a za propuštění separatistických lídrů Jordiho Sáncheze a Jordiho Cuixarta.

Na středeční večer od 18:00 SELČ svolala jiná organizace, která sdružuje studenty, jejich rodiče i učitele, demonstrace před radnice správních středisek oblastí Katalánska. Také oni chtějí protestovat proti chystanému omezení autonomie. Tomu by mohl podle některých zabránit katalánský premiér Carles Puigdemont vyhlášením předčasných regionálních voleb. Španělský ministr spravedlnosti Rafael Catalá ale v úterý prohlásil, že pouhé vypsání voleb k vyřešení krize v Katalánsku nestačí a region se musí jasně zříci vyhlášení nezávislosti.