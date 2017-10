V Madridu se jedná o omezení katalánské autonomie, čekají se protesty

Mezi projednávanými kroky bude například převzetí kontroly nad katalánskou policií a regionální televizní stanicí TV3. Potvrdit se má dozor nad rozpočtem tamní vlády, který byl zaveden v souvislosti s katalánským referendem o nezávislosti před měsícem.



Madrid také pravděpodobně odebere premiérovi katalánské regionální Carlesovi Puigdemontovi právo vyhlašovat místní volby, což je nyní v jeho výlučné pravomoci. Podle španělských médií se totiž považuje za nejschůdnější řešení nynější ústavní krize vyhlášení předčasných voleb do katalánského parlamentu, které by se mohly konat již v lednu. Katalánští separatisté ale o další volby příliš nestojí z obav, že by mohli v parlamentu přijít o křehkou většinu.

Vedení Senátu se má sejít už v sobotu odpoledne, aby oficiálně stanovilo termín plenárního zasedání, na němž se bude návrh vlády na omezení autonomie schvalovat.

Katalánské vedení, které stále prosazuje vyhlášení nezávislosti na základě neústavního referenda z počátku tohoto měsíce, plán na omezení autonomie odmítá a vyzývá Madrid k dialogu. Očekává se, že zveřejnění autoritativních kroků ze strany centrální vlády vyvolá mezi separatisticky laděnou částí katalánské veřejnosti další protesty.

Svou nevoli s počínáním Madridu hodlají desetitisíce Katalánců dát najevo na demonstraci v Barceloně ohlášené na 17:00 SELČ. Hlavním podnětem k jejímu svolání bylo pondělní uvalení vazby na Jordiho Cuixarta a Jordiho Sáncheze, lídry dvou separatistických sdružení obviněné ze vzpoury během přípravy referenda. Jejich příznivci je označují za politické vězně a požadují jejich propuštění.