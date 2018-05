Čejková na ministerstvu zůstává jako referentka s platem 50 tisíc měsíčně

Na pokračující angažmá Čejkové v resortu zemědělství upozornil server Blesk.cz. Bývalá moderátorka přešla na interní zaměstnanecký poměr a dále bude působit jako koordinační pracovnice.

Díky tomu však bude odměňována na základě tabulkových platů a přijde si na zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Na základě předchozí smlouvy si přitom mohla vydělat až 180 tisíc, tedy více než samotný ministr.

Původní kontrakt ministerstvo vypovědělo k 15. dubnu na nátlak premiéra v demisi Andreje Babiš. „Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné,“ řekl Babiš poté, co MF DNES na nadstandardní ohodnocení Čejkové upozornila.

Posléze Milkovi přikázal, aby smlouvu okamžitě zrušil. „Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili,“ uvedl tehdy předseda vlády.

Smlouvu s Čejkovou sice ministerstvo zrušilo, ale obratem podepsalo novou. „Externí smlouva DPČ byla zrušena, tuším, k 12. dubnu. Včera jsem podepsala smlouvu podle Zákoníku práce a jsem zařazena na pozici koordinační pracovník v kabinetu ministra. V rámci ukončené externí smlouvy jsem vystavila jako OSVČ fakturu na 80 tisíc,“ potvrdila ve čtvrtek Čejková Blesku přeřazení na jinou pozici.

Ministr si chtěl zajistit loajální odbornici

Jelikož v lednu a únoru inkasovala pokaždé 75 tisíc, vydělala si společně s poslední 80tisícovou fakturou na ministerstvu zemědělství za tři měsíce 230 tisíc. Nyní bude placená na zaměstnanecké pozici referentky.

„Na tomto místě má tabulkovou mzdu, která je včetně osobního ohodnocení zhruba 50 tisíc korun. Paní Čejková pracuje na referentské pozici i přesto, že má dlouholeté profesní zkušenosti. Tak jsme se spolu dohodli,“ napsal serveru Milek.

Původní štědrou smlouvu pro Čejkovou dříve obhajoval jako jediné řešení v rámci systému služebního zákona, jak si na ministerstvo přivést „loajální odborníky“.

„Pokud je někdo schopen odvést kvalitní práci a navíc jako živnostník, kdy za tohoto pracovníka nemá ministerstvo žádné další náklady nebo odvody, považuji to za projev úspor,“ uvedl ministr v dubnu k angažování poradkyně za 181 500 korun měsíčně.

V roce 2013 se Čejková věnovala koučinku a plánovala návrat do televize: