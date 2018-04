Babiš přikázal ministru zrušit lukrativní smlouvu s exmoderátorkou Čejkovou

„Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné,“ řekl Babiš serveru Novinky.cz. „Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili,“ dodal.

Ministr zemědělství Jiří Milek má k dispozici tiskové oddělení se šesti zaměstnanci včetně mluvčího. Přesto si najal další externistku Čejkovou. Smlouvu na tři měsíce s ní uzavřel v polovině března. Za čtvrt roku si dle ní Čejková měla odnést více než 540 tisíc korun.

Bývalá moderátorka si však z ministerstva zemědělství už odnesla dvakrát 75 tisíc, které si vyfakturovala ještě za měsíce, kdy neměla podepsanou současnou lukrativní smlouvu.

Ve středu se hájila tím, že novu měsíční taxu 181 tisíc dostane jen pokud opracuje 160 hodin měsíčně. „Kolik bylo potřeba,“ odpověděla na otázku, kolik toho na úřadě odpracovala za první dva týdny trvání současné smlouvy a jestli tedy hodiny vyčerpá.

Podle několika zdrojů MF DNES Čejková v minulosti krátce pracovala pro PR samotného hnutí ANO. Odtud ale odešla už dříve.

V roce 2013 se Čejková věnovala koučinku a plánovala návrat do televize:



Další poradci spojení s ANO či Agrofertem

Babiš ve čtvrtek uvedl, že všichni ministři jeho vlády v demisi mu mají do večera předložit seznam všech svých poradců a výši jejich odměn. „A také důvod, proč je najali,“ dodal Babiš.

MF DNES upozornila i na dalšího Milkova poradce. Ministrovi zemědělství radí i Petr Jelínek - výkonný ředitel firmy Uniles, která spadá pod Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Právě u resortu zemědělství se uchází o miliardové zakázky na těžbu dřeva. V řadě z nich v posledních měsících jeho společnost bodovala.

Na ministerstvu pro místní rozvoj Kláry Dostálové zase našlo útočiště několik poradců, kteří se dříve angažovali pro hnutí ANO. Ministryni tu radí bývalá mluvčí hnutí Radka Nastoupilová, někdejší stranická manažerka Erika Duchanová a exzastupitel Plzeňského kraje za ANO Miloslav Zeman.