Bývalá moderátorka Čejková radí ministru zemědělství za 181 tisíc měsíčně

Čejková má jako externistka podle smlouvy ministra mimo jiné „mediálně podporovat na služebních cestách“. „Mirka Čejková mi byla doporučena jako odbornice na strategickou komunikaci, která má zkušenosti z byznysu i z politiky,“ hájí se Milek.

Smlouvu s Čejkovou ministerstvo podle dokumentu z Registru smluv uzavřelo zatím na čtvrt roku. Za tu dobu by si poradkyně, která se jinak podle svého webu živí koučinkem, měla odnést více než 540 tisíc.

Čejková se hájí tím, že zmiňovanou částku dostane jen tehdy, pokud za měsíc odpracuje 160 hodin. A po dvou týdnech na ministerstvu ještě podle ní není vůbec jisté, zda to tak skutečně bude.

„Zajišťuje podkladové materiály, přípravu mých veřejných vystoupení, nastavuje interní komunikaci úřadu, je pověřena koordinovat tiskové oddělení i komunikaci s parlamentem a vládou. Vybraným zaměstnancům poskytuje mediální trénink,“ vyjmenovává Milek povinnosti své nové externistky.

To Petr Jelínek se jako další Milkův poradce musí spokojit s 300 korunami na hodinu. Je však zároveň výkonným ředitelem firmy Uniles, která spadá pod Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Právě u resortu zemědělství se uchází o miliardové zakázky na těžbu dřeva. V řadě z nich v posledních měsících jeho společnost bodovala.

Jelínka si úřad najímá podle Milka proto, že prý zároveň působí jako předseda nejsilnější nevládní lesnické organizace – Asociace lesnických a dřevozpracujících firem. „On stejně jako ostatní poradci jsou členy či šéfy nějakých organizací. Využíváme jejich odborný názor a střet zájmu v tom nevidím,“ uvedl ministr.

Nepřijatelné, kritizuje premiér

Svou mediální prezentaci bere kromě Milka velmi vážně také ministryně obrany Karla Šlechtová. V médiích na sebe často upozorňuje. Ráda ukazuje tetování, vystavila si rakev v kanceláři a chlubila se „červeným tlačítkem“.

I v zahraničních médiích se proslavilo video, na němž těsně před závodem MotoGP urputně žádá přímo na startu o selfie motocyklového šampiona Valentina Rossiho a ten ji od sebe odhání.

Jako mediálního poradce si nyní Šlechtová přivedla někdejšího šéfa zkrachovalé televize Z1 Martin Mrnku a mediálního konzultanta Ivana Vágnera. Šlechtovou například připravují na televizní vystoupení nebo rozhovory, přestože má ministerstvo celé oddělení pro kontakt s veřejností a médii.

„Odbor komunikace zastřešuje úkoly týkající se nejen samotné ministryně, ale celého resortu obrany,“ zdůvodňuje to mluvčí úřadu Jan Pejšek.

O mediální obraz se oba muži Šlechtové starali už na ministerstvu pro místní rozvoj. Oba tam měli podepsanou smlouvu s odměnou až 40 tisíc korun měsíčně. Na obraně jsou podle Pejška placení až za odvedenou práci.

Na ministerstvu pro místní rozvoj Kláry Dostálové zase našlo útočiště několik poradců, kteří se dříve angažovali pro hnutí ANO. Ministryni tu radí bývalá mluvčí hnutí Radka Nastoupilová, někdejší stranická manažerka Erika Duchanová a exzastupitel Plzeňského kraje za ANO Miloslav Zeman.

„Poradci ministryně jsou vybíráni na základě zkušeností a odborných znalostí v příslušné oblasti, ve které mají radit,“ hájí to mluvčí ministerstva Vilém Frček. Hodinová odměna všech těchto poradců je 450 korun.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vždy podobný postup najímání poradců u ostatních stran ostře kritizoval. O počínání svých ministrů prý dosud nevěděl. „Určitě je to nepřijatelné,“ uvedl Babiš pro MF DNES a dodal, že on na Úřadu vlády žádné poradce spojené s hnutím ANO nemá.

Maminka ředitelky

Přímo rodinné vazby má na ministerstvu práce a sociálních věcí poradkyně ministryně Jaroslavy Němcové pro státní správu. Jana Zdráhalová jí radí za 400 korun na hodinu, zatímco její dcera Pavla Zdráhalová zastává post ředitelky kabinetu ministryně.

„Paní Janě Zdráhalové zadává a schvaluje úkoly napřímo paní ministryně, proto angažmá Jany Zdráhalové a Pavly Zdráhalové spolu nijak nesouvisí. Obě spolupracovnice si paní ministryně vybrala na základě předchozí spolupráce na Úřadu vlády a na základě jejich odborné způsobilosti a zkušeností,“ zdůvodňuje to mluvčí ministerstva práce Vladimír Řepka.

Kromě postu na ministerstvu je Jana Zdráhalová nově také místopředsedkyní představenstva v příbramské nemocnici. Vlivný post získala v době, kdy středočeské nemocnice spadaly pod Němcovou coby tehdejší krajskou radní pro zdravotnictví.

To ministr vnitra Lubomír Metnar si přizval na úřad muže ze stejné firmy, ze které na ministerstvo sám přišel. S veřejnou správou mu radí moravskoslezský komunista Josef Babka. Metnar byl až do svého nástupu do politiky bezpečnostním ředitelem ve Vítkovickém holdingu, Babka zde šéfuje právnímu odboru.

„Byl angažován na základě dlouholetých zkušeností v oblasti veřejné správy, kde aktivně působil v řadě legislativních orgánů. Jeho poradenská činnost v oblasti veřejné správy je tak zcela na místě,“ řekla mluvčí ministra Alžběta Cimová o Babkovi, který dříve působil jako náměstek hejtmana.

To ministři zahraničí, školství a kultury pojali své vládnutí v demisi úsporně. Nemají totiž podle oficiálního sdělení poradce žádné.