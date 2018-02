Zeman se obrátí na papeže s žádostí, aby prodloužil mandát Dukovi

„Když jsem si udavačský dopis přečetl, tak jsem se rozhodl, i když se do věcí katolické církve zásadně nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce, aby prodloužil Dukovi jeho mandát,“ prohlásil Zeman na Barrandově.

Prezident odmítl dopis skupiny českých katolíků, kteří papeže naopak vyzvali k tomu, aby Dukovi mandát neprodloužil. „Každá taková výrazná osobnost je obklopena závistivou malostí pisklounů,“ vzkázal prezident.



Českému kardinálovi bude na konci dubna 75 let, což je věk, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové (více v článku Neprodlužujte už Dukovi mandát).

„Dominik Duka má vlastnost, která není u katolického kléru obvyklá. Je to vlastenec. Nejsem si jistý, že by vlastenectví byla vlastnost, kterou bychom vysokým představitelům katolíků mohli přisoudit,“ dodal Zeman.

Babiš může jednat o vládě za dvou podmínek

Zeman se také vyjádřil k druhému pokusu, který udělil Andreji Babišovi kvůli sestavení vlády (více v článku Zeman mi dal neomezený čas, říká Babiš).

„Dal jsem Babišovi dvě podmínky. Neomezená lhůta platí pouze v případě, že bude trvale vyjednávat a ne že bude vládnout bez vyjednávání,“ vysvětlil Zeman a dodal: „Podmínka druhá souvisí s tím, že vláda dostává důvěru na základě většiny přítomných poslanců. Může se stát, že některá strana odejde ze Sněmovny a sníží kvórum, aby nebylo potřeba 101 hlasů. Někteří poslanci to přitom nedokážou pochopit.“

Oba politici se sejdou v neděli 18. února v Babišově restauraci v Průhonicích po skončení sjezdu ČSSD, na kterém se zvolí nový předseda strany (více v článku Zeman se objeví na sjezdu. Ovlivní to volbu šéfa ČSSD). „Určitě se to téma objeví,“ připustil prezident.

„(Tomio) Okamurovi (šéfovi SPD) i (Vojtěchu) Filipovi (předsedovi KSČM) jsem slíbil, že je přijmu po sjezdu ČSSD. Přijmu v Lánech i nové vedení ČSSD, pokud si to budou přát. Pak se vytvoří jedna z koaličních kombinatorik a budeme tu mít vládu,“ věří prezident.

Tématem pořadu byl také spor kolem koncentračního tábora v Letech, který rozdmýchal Tomio Okamura (viz Na Okamuru a Roznera padlo kvůli výroků v Letech trestní oznámení).

„Když jsem byl premiérem, musel jsem si něco naštudovat. Nastudoval jsem si knihu profesora Jana Rataje i knihu Bouře (autor Paul Polansky, pozn. red.). Téměř nikdo ji nezná. Kdybyste si ji přečetl, tak víte, že za prvé měl romský tábor dvě fáze - pracovní a koncentrační - a za druhé tam byly po polomu v lesích vyžádáni nejprve Židé, kteří pracovali málo, a poté Romové, kteří pracovali víc. Byli nasazeni k odstraňování škod po polomu. Nic není černobílé, byly dvě fáze. Ti, kdo to odmítají, se mýlí,“ uvedl ke sporu Zeman.

Honí se agenti, zlo byli důstojníci, řekl Zeman k Babišovi

Kvůli lustračnímu zákonu se honí agenti komunistické StB, zlo ale organizovali vysocí důstojníci StB, řekl dále prezident v televizi Barrandov k nedávnému verdiktu slovenského soudu.

Ten zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Voliči před sněmovními volbami, které ANO vyhrálo, podle prezidenta o této záležitosti věděli.

Rozhodnutí soudu podle Zemana „není nic nového“. Agenti StB, kteří se kvůli lustračnímu zákonu začali honit, byli podle něj často vydíráni, hrozila jim třeba ztráta zaměstnání nebo že nedostanou děti na školu. „Kdo organizoval to zlo? To nebyli agenti, to byli ti důstojníci,“ řekl prezident. Důstojníci StB přitom podle něj čelili pronásledování méně nebo vůbec ne.

Zeman přitom v minulosti odmítl jmenovat profesorem fyzika Ivana Ošťádala kvůli jeho údajným někdejším kontaktům s StB. Ošťádal se proti tomu brání žalobami, věcí se bude po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) znovu zabývat pražský městský soud.