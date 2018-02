Zeman se vrátí na „místo činu“. Ovlivní to volbu nového šéfa ČSSD

„Rád tam přijedu po dlouhé době. Nu a řeknu svůj názor, který nebudu nikomu vnucovat,“ řekl Zeman před týdnem v pravidelném diskusním pořadu s majitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem. Tvrdí, že neukáže prstem na žádného z kandidátu na předsedu ani na místopředsedu, protože by to podle něj bylo monarchistické gesto.

Fakticky to už ale udělal. „Prestiži sociální demokracie určitě neprospělo to, že bývalý předseda Sobotka likvidoval všechny své vnitrostranické oponenty. Například Jiřího Zimolu, kde ten nemohl ani kandidovat z posledního místa kandidátky, což si myslím, že byl tak trochu podraz,“ řekl Zeman minulý čtvrtek.

Zimola je jedním ze sedmi dosavadních kandidátů na předsedu strany a jeden ze zakladatelů stranické platformy Zachraňme ČSSD, kterou na začátku ledna představil spolu s poslancem Jaroslavem Foldynou či bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem.

I když Zemana před prezidentskými volbami podpořili všichni tři favorité na nového šéfa strany - místopředseda Sněmovny Jan Hamáček, exministr vnitra Milan Chovanec i právě Zimola, byla to právě platforma Zachraňme ČSSD, která k volbě Zemana jasně vyzvala všechny podporovatele sociální demokracie.

„Nejsem lhostejný. Se vší vážností říkám, že mne katastrofa sociální demokracie zasáhla. Jako bývalého předsedu, který tuto politickou stranu dovedl do Strakovy akademie,“ vrátil to stranické platformě Zeman v dopise účastníkům jejího nedávného setkání v Táboře. „V uplynulých letech v sociální demokracii došlo k likvidaci názorových proudů. Kdokoliv, kdo projevil odlišný postoj, byl mediálně dehonestován a v závěru odstraněn,“ napsal Zeman.



V tom má tak Zimola u Zemana evidentně náskok před soupeři. Chovanec byl sice u prezidenta v Lánech před tím, než se část sociální demokracie neúspěšně pokusila den po vítězství ve volbách v roce 2013 svrhnout Zemanem nenáviděného předsedu Bohuslava Sobotku, ale vzápětí přešel na stranu pozdějšího premiéra, schůzku vyzradil novinářům a získal pak post ministra vnitra.

Zeman nezapomíná

I když se po nedávném Zemanově druhém vítězství Chovanec objevil na jednom pódiu s prezidentem, Zeman je znám tím, že nezapomíná a věci, které se ho týkají, si pamatuje velmi dlouho.

„ČSSD trpí stigmatem Miloše Zemana a byť dnes není členem ČSSD, tak je veřejností vnímán jako bytostný sociální demokrat. Jsem přesvědčen, že mu sociální demokracie není lhostejná,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Chovanec. Věří, že Zeman před volbou předsedy strany na nikoho neukáže.

„My jsme se odchýlili od levicové politiky a je otázka, jestli to, co on nám říkal, nebyla pravda,“ přitakal Chovanec dlouholeté Zemanově kritice vůči politice strany, kterou opustil v roce 2007 po sporu s Jiřím Paroubkem. Tehdejší předseda totiž poukázal na to, že právě ze Zemanovy éry je smlouva s advokátem Zdeňkem Altnerem. Ten ČSSD pomohl získat zpět Lidový dům a strana dědicům po zesnulém právníkovi nyní dluží horentní sumu za zastupování.



Zemanovo vystoupení na sjezdu ČSSD bude významné i proto, že prezident je aktuálně spojencem premiéra v demisi Andreje Babiše, jemuž slíbil, že ho podruhé jmenuje předsedou vlády a nechce ho ani omezovat časem při shánění potřebné podpory ve Sněmovně.

Zeman už před lednovými volbami řekl, že si přeje, aby ČSSD s ANO udělala koalici a opřela se o komunisty, nebo SPD. Vstup do vlády s ANO podporují z favoritů na post předsedy strany Zimola i Hamáček, zatímco Chovanec je proti.