Babiš připustil možnost předčasných voleb, ministři varují před Okamurou

Babiš nadále počítá s podporou od prezidenta Miloše Zemana a chystá další kolo vyjednávání o podobě budoucí vlády. Jeho současný kabinet pokračuje v práci navzdory tomu, že nezískal důvěru a je v demisi. „S důvěrou, nebo bez důvěry, makat budeme stejně. Nevidím v tom rozdíl,“ řekl předseda vlády v rozhovoru pro deník Právo.

„Snad stihneme podporu kabinetu vyjednat do konce února a potom bychom požádali o důvěru. Ale to nezáleží na mně. Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května,“ uvedl dále s tím, že poslední, ale možnou variantou řešení jsou předčasné volby. Třeba na podzim spolu s těmi komunálními a senátními.

Předtím však čekají zástupce hnutí ANO další jednání s ostatními stranami o případném kompromisu, jenž by umožnil sestavit vládu přijatelnou pro většinu Sněmovny. S ČSSD bude premiér jednat až po sjezdu 18. února, podle toho, jaké vedení z něj vzejde. „ Musejí říct, jestli s ANO a s Babišem chtějí, nebo ne. Naše hnutí jasně řeklo, že nechce jiného premiéra než mě.“

Do té doby chce Babiš dál vyjednávat s KSČM a SPD, případně oslovit i jiné strany. Bez šance je podle něj jen spolupráce s TOP 09 a piráty. „(S nimi) je marné mluvit, zvlášť piráti s námi nechtějí vůbec jednat, jen štěkají a kritizují. Nemají seriózní zájem něco tvořit, ale jen bořit,“ řekl Právu premiér.

Případná podpora od SPD se však nezamlouvá některým představitelům ANO včetně členů vlády. „Vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém,“ připustil Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny. Jedná se podle něj o ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a šéfa diplomacie Martina Stropnického.

Proti spolupráci s Tomiem Okamurou se však podle novin vyslovil také například ministr dopravy Dan Ťok. „Měl bych s podporou SPD problém. Ale doufám, že tato varianta není na stole,“ sdělil novinářům.