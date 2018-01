Kvůli Čapímu hnízdu přijde do Sněmovny exdetektiv, vynutily si to ANO a SPD

Spor o to, jestli Komárek do Sněmovny přijde, odložil dokonce hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. „Je to usnesení, které nemá precedens, prošlo to nejtěsnější většinou hlasů. Výbor není ani orgán činný v trestním řízení, ani soud, dokonce ani vyšetřovací komise,“ zlobil se po jednání výboru jeho člen, šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

ANO a SPD mají ve výboru dohromady deset členů z devatenácti, ANO osm a SPD dva. „Z našeho pohledu to má pomoci diskreditovat vyšetřovatele,“ řekl k pozvání expolicisty člen mandátového a imunitního výboru Lukáš Bartoň z Pirátů.

Komárek, který přitom bude muset být zbaven mlčenlivosti, byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci, když řekl, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z „brutálního úniku informací“. Po odchodu od policie pak pracoval pro finanční správu. Komárek u soudu naznačil, že by vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil mohl mít něco společného s právníky podnikatele Ivo Rittiga. Pro svá tvrzení ale neměl žádné důkazy (podrobnosti najdete v tomto článku).

Babiš přitom tvrdí, že kauza Čapí hnízdo je proti němu policií vedena na objednávku a je proto zásadní, aby byl vyslyšen i Komárek.

Na nečekanou a mimořádnou schůzi mandátového a imunitního výrobru jako první upozornil šéf klubu Pirátů Jakub Michálek, který zároveň uvedl i to, že ANO a SPD chtějí pozvat na jednání výboru právě i Komárka. „O svolání žádali poslanci ANO a SPD a chtějí tam hlasovat, aby byl na jednání výboru přizván kromě pana Babiše a pana Faltýnka ještě jakýsi pan Komárek. Ten má mít jakési kompromitační materiály na pana vyšetřovatele Nevtípila,“ řekl na jednání Sněmovny Michálek.

Překvapilo ho, že zatímco Piráti se několikrát neúspěšně snažili o mimořádné zasedání výboru, aby se do konce tohoto týdne vyřídila žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka, úspěch mělo až hnutí ANO s žádostí o svědectví detektiva, jehož slova mají ovlivnit pohled na vyšetřovatele Čapího hnízda. Podobně se vyjádřila i Miroslava Němcová z ODS, která řekla, že navrhovala hned několik termínů, kdy by se mohl výbor sejít, ale žádný jí neprošel. Když si poslanci z KDU-ČSL vzali hodinovou pauzu, šéf výboru Stanislav Grospič (KSČM) výbor svolal.

Nejdříve hlasujme o vydání Babiše, pak o vládě, řekli lidovci

„Připadá nám smysluplné, aby se o důvěře vládě hlasovalo, až ve chvíli, kdy bude k dispozici usnesení mandátového a imunitního výboru o vydání či nevydání pánů Babiše a Faltýnka,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek poté, co na jeho žádost Sněmovna přerušila jednání o důvěře vládě.

Marek Výborný (Twitter) @MarekVyborny Poslanci ANO a SPD prosadili svolání MIV 10 minut po skončení dnešní schůze PS. Chtějí zvát na úterní jednání další osoby. Odmítám překračovat mandát výboru stejně jako pokusy o skryté obstrukce. Nejsme vyšetřovatelé!!! 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Babiš a Faltýnek se omluvili ze schůze, která se uskutečnila tento týden v úterý. O odklad svého slyšení požádali kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli teprve seznámit. Očekává se, že na schůzi v úterý 16. ledna už by výbor mohl doporučit Sněmovně, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo nikoli.

Na minulé schůzi odpovídali na dotazy členů výboru vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat (podrobnosti najdete zde).

Policie obvinila Babiše a Faltýnka už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.