Na sněmovní výbor dorazili vyšetřovatel a žalobce kauzy Čapí hnízdo

Krátce po desáté předstoupil před poslance vyšetřovatel, který na dotazy médií odmítl odpovídat. Podobně skoupý byl při příchodu i dozorující státní zástupce. Úkolem Nevtípila i Šarocha je seznámit členy výboru s případem Čapí hnízdo.

Na neveřejném zasedání mluvil Nevtípil téměř dvě hodiny. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) vysvětlil, že je to zdlouhavé, protože někteří členové výboru si pletou jednání výboru s výslechem. „Měli bychom se srovnat s tím, co je předmětem jednání a co není předmětem jednání. Nejsme vyšetřovatelé. Někteří kolegové to spíše vnímají tak, že jsou vyšetřovatelé, a chtějí suplovat roli policie,“ uvedl Výborný.

Poslankyně Helena Válková (ANO) byla naopak ráda, že se členové výboru mohli vyšetřovatele na všechno zeptat.

Někteří členové výboru přišli na jeho zasedání už rozhodnutí. Po seznámení se s vyšetřovacím spisem i se závěry šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nevěří, že trestní stíhání Babiše a Faltýnka by bylo politicky motivované.



„Viděl jsem žádost, viděl jsem spis a viděl jsem zprávu OLAF, tak já od něj vlastně nic moc slyšet nepotřebuju,“ uvedl při příchodu na výbor Miroslav Kalousek (TOP 09).

Připomněl, že účast obou poslanců na jednání výboru je jejich právo a nikoli povinnost. Kalousek také zmínil, že o vydání Babiše a Faltýnka budou jednat na základě žádosti policie, nikoli podle zprávy OLAF.

„Jsem připravená hlasovat o vydání. Mám jasno,“ řekla při příchodu členka výboru Miroslava Němcová (ODS) s tím, že by pro usnesení, které doporučuje Babiše a Faltýnka vydat, hlasovala už dnes.

Místopředseda Pirátské strany Jakub Michálek oznámil, že bude také trvat na tom, aby se žádost o vydání obou poslanců projednala dnes. „Je to logické. Zítra má být hlasování o důvěře vládě, tak je logické, aby dnes mandátový a imunitní výbor rozhodl věc, která tu už měsíc leží,“ řekl Michálek. Pokud by výbor celou záležitost nestihl projednat, chtěli by Piráti jednání o důvěře vlády přerušit.

Výborný při příchodu řekl, že by souhlasil, aby Babiš a Faltýnek měli znovu možnost před členy výboru osvětlit svůj pohled na kauzu Čapí hnízdo. Nicméně pouze v případě, že by se nové zasedání výboru odehrálo do několika dnů, respektive do konce týdne.

Babiš i Faltýnek se již minulý týden z jednání výboru omluvili. Chtějí před členy výboru předstoupit až poté, co se jejich právní zástupci seznámí se závěry vyšetřování OLAF. Někteří členové výboru to ale považovali za obstrukci (celý článek najdete zde).

O vydání žádala policie již loni 21. listopadu. Od té doby se výbor žádostí zabývá. Sněmovna přitom již jednou ke stíhání oba poslance podezřelé z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace vydala. Ale vzhledem k tomu, že Babiš a Faltýnek své mandáty v říjnu obhájili, tak policie musela jejich stíhání přerušit.

V kauze Čapí hnízdo je celkem obviněno jedenáct lidí. Jde například o Babišovu manželku Moniku Babišovou, jeho děti Adrianu Bobekovou a Andreje Babiše nebo jeho švagra Martina Herodese.

Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku, Jana Platila a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.