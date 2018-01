Imunitní výbor projedná vydání Babiše s Faltýnkem. Ti na jednání nedorazí

„Pokud to naši právní zástupci nečetli, tak se k tomu těžko můžeme vyjádřit. Právní zástupci dostali u policie termín zítra,“ uvedl v pondělí Babiš s tím, že by členům výboru mohl osvětlit svůj pohled na věc až na jeho dalším zasedání.

Někteří členové výboru ale tak dlouho čekat nechtějí. „Myslím si, že je to účelové jednání ze strany poslanců Faltýnka a Babiše, že se omlouvají. Právě pro tuto účelovost jsem připravená, abychom hlasovali pro vydání,“ řekla iDNES.cz Miroslava Němcová (ODS).



Připomněla pak, že přijetí pozvání na výbor je možnost a nikoli povinnost. Sama se již se se zprávou obsahující výsledky šetření OLAF v kauze Čapí hnízdo seznámila. „Mohu sdělit, že zpráva OLAF v podstatě je velmi blízká tomu, co zjistila Policie ČR a předložila ve formě žádosti o vydání poslanců Babiše a Faltýnka,“ uvedla Němcová.



O něco vstřícněji by ale jednal například poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten by na odložení projednávání kývl, ale pouze v případě, že by se další schůze výboru konala do konce tohoto týdne. „Pokud by byla tato dohoda, tak bych byl pro hlasování o vydání v rámci mandátového a imunitního výboru odložit. V případě, že by tam byly tendence to natahovat a prodlužovat, pak si myslím, že není povinností výboru čekat na to, až přijdou laskavě osvětlit své stanovisko,“ řekl serveru iDNES.cz Výborný.

Sám chce výboru navrhnout, aby se jasně určila lhůta, do které se musí oba poslanci před výbor dostavit, pokud chtějí být slyšeni. Věří přitom, že jejich právníci se stihnou seznámit se zprávou do konce týdne. „Nemá stovky stránek, tak nikdo nevěří, že jí budou studovat týdny,“ uvedl Výborný.

Podobně smýšlí i zpravodajka výboru Kateřina Valachová (ČSSD), která chce Babišovi i Faltýnkovi dát možnost, aby byli před výborem slyšení. „Pokud mandátový a imunitní výbor dokáže přijmout usnesení do příštího úterý, vydání lze projednat na stejné schůzi Sněmovny. Takto časové omezení neohrožuje projednání na nejbližší schůzi,“ objasnila svůj postoj serveru iDNES.cz Valachová. Babišova omluva podle ní není obstrukce.

Šéf výboru nemá jasno

Jak bude hlasovat, nemá příliš jasno šéf výboru Stanislav Grospič (KSČM). Na jedné straně chápe, že zpráva OLAF doputovala do Česka až poté, co policie žádala o vydání Babiše a Faltýnka, a neměla by tak zdržovat jednání výboru. Na druhé straně ale ctí právo obou poslanců se seznámit se zprávou v českém jazyce. Připomenul, že se závěry šetření OLAF se mohli seznámit všichni členové výboru, a proto by mu přišlo „fér“, aby tuto možnost měli i oba poslanci.

„Za těchto okolností si myslím, že je relevantní, aby se s tím seznámili,“ uvedl s tím, že by to ale nemělo vést ke zdržování celého výboru. Dodal, že během úterý, nejpozději středy by policie měla mít již úředně ověřený překlad zprávy v českém jazyce.

Místopředseda výboru Lukáš Bartoň (Piráti) připomněl, že jednání výboru bude hlavně o žádosti policie a nikoli o tom, co žádá OLAF. Proto nepovažuje za nutné, aby se Babiš se závěry šetření úřadu seznamoval. „Jednáme o žádosti Policie ČR,“ uvedl Bartoň s tím, že by na výboru hlasoval pro vydání Faltýnka a Babiše.

Odložení hlasování o důvěře?

Schůze mandátového a imunitního výboru by mohla zamíchat i programem jednání Poslanecké sněmovny. Miroslava Němcová totiž navrhuje, aby se, pokud výbor v úterý nerozhodne, odložilo hlasování o důvěře vlády. Toto hlasování je naplánováno na středu. Podle Němcové je totiž stěžejní, aby poslanci před hlasováním znali minulost Babiše a Faltýnka. Až pak se podle ní mohou rozhodnout, zda jim vyjádří, či nevyjádří důvěru.

Stejný názor zastává i místopředseda výboru Petr Gazdík (STAN). Ten serveru iDNES.cz připomněl, že už z významu slova důvěra vyplývá, co poslanci vládě vyjadřují. Proto by před hlasováním měli mít všechny informace, tedy i ty od mandátového a imunitního výboru.

Gazdík věří, že již nyní mají členové výboru dostatek informací, aby mohli o vydání obou poslanců rozhodnout i bez toho, aby slyšeli jejich názor. „Po důkladném prostudování zprávy mohu říct, že vydání není politicky motivováno. OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie. Dotyční by se měli obhájit před nezávislým soudem,“ objasnil své stanovisko místopředseda výboru.

Sám Babiš přitom nevidí zprávu OLAF jako důvod, aby se hlasování o důvěře vlády odsunulo. „Nevidím souvis mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě,“ prohlásil Babiš. „Pokud tam někdo vidí souvis, tak já tam souvis nevidím. Chápu, že opozice nemá jiné téma,“ dodal.

Druhá žádost o vydání ke stíhání

Mandátový a imunitní výbor zasedne v úterý v 10 hodin. Kromě projednání žádosti o odložení slyšení Faltýnka a Babiše si vyslechne i vyšetřovatele případu Pavla Nevtípila. Před členy výboru předstoupí také dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Nakonec se případně bude hlasovat, zda Sněmovně doporučí vydání Faltýnka a Babiše.



O vydání žádala policie již loni 21. listopadu. Od té doby se výbor žádostí zabývá. Sněmovna přitom již jednou ke stíhání oba poslance podezřelé z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace vydala. Ale vzhledem k tomu, že Babiš a Faltýnek své mandáty v říjnu obhájili, tak policie musela jejich stíhání přerušit.

V kauze Čapí hnízdo je celkem obviněno jedenáct lidí. Jde například o Babišovu manželku Moniku Babišovou, jeho děti Adrianu Bobekovou a Andreje Babiše nebo jeho švagra Martina Herodese.

Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku, Jana Platila a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.