Zeman mění zvyklosti. Mluvčí Ovčáček hájí jmenování ministryně v Lánech

Ptáčci cvrlikali do médií, že je nestandardní, když prezidenti jmenují ministry mimo Trůnní sál Hradu. Cvrlikali falešně. TGM jmenování provedl i ze zámku Topol’čianky, viz listinný důkaz. Právě do Topol’čianek pojedou český a slovenský prezident tuto neděli historickým vlakem! https://t.co/DRV6Lmi1O7