Maláčová chce růst platů státních zaměstnanců o 10 procent, vyšší než Babiš

Podle premiéra Andreje Babiše i ministryně financí Aleny Schillerové by však platy policistů, hasičů i dalších státních zaměstnanců měly vzrůst o šest procent, jen učitelům o patnáct procent.

„Odbory požadují navýšení o 10 procent, což by bylo dalších pět miliard korun navíc a shodli jsme se, že debatu sice musíme vést, ale takové navyšování platů není adekvátní,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Chceme navyšovat především těm, kteří mají nejméně, například v kultuře, a nechceme plošné navyšování,“ řekl Babiš.

Kvůli zvyšování důchodů má být mimořádná schůze Sněmovny

Časově nejurgentnější je však podle Maláčové zvýšení penzí. Kvůli tomu chce stejně jako její ČSSD, aby byla svolána mimořádná schůze Sněmovny. „Aby zvýšené důchody pro naše seniory a seniorky mohly platit od ledna příštího roku,“ řekla budoucí ministryně práce a sociálních věcí.

Senát totiž změnil zákon, který má zvyšování důchodů umožnit, ale zároveň tím ohrozil zvýšení důchodů od ledna příštího roku, protože zákon má začít platit od 1. září.

V Senátu totiž prošel návrh místopředsedy ODS Miloše Vystrčila, aby se o tisícovku zvýšil důchod všem, kteří jsou v důchodu více než 25 let. Původní návrh vlády, který schválila Sněmovna, počítá s tím, že se o tisíc korun navýší penze lidem nad 85 let. A poslanci budou muset rozhodnout, ke které verzi navyšování důchodů se přikloní.

Zálohované výživné a prosazení sdíleného pracovního místa

Maláčová podpořila přijetí zákona o zálohovaném výživném, který by pomohl samoživitelům, jimž bývalý partner nepřispívá na dítě, a prosazení sdíleného pracovního místa. „S problematikou částečných úvazků souvisí také nedostupnost míst péče o nejmenší děti. Budeme navrhovat národní financování dětských skupin a takzvaných mikrojeslí,“ uvedla.

„Aby si rodiny mohly vybrat, jestli chtějí pečovat o dítě nebo slaďovat rodinný a pracovní život, navrhneme navýšení rodičovského příspěvku o 40 tisíc korun,“ řekla Maláčová. Ze současných 220 na 260 tisíc korun.

„V řadě věcí se s panem prezidentem shodneme,“ hodnotila schůzku s prezidentem Zemanem. Ten ji chválil už dříve. „Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní,“ pochvalně se vyjádřil o jejím vzdělání na Goethe Universität v německém Frankfurtu nad Mohanem a London School of Economics and Political Science.

„Osobní spor s paní exministryní Němcovou jsem neměla. Paní exministryně Němcová měla takový specifický přístup. Mně toto drsnější chování osobně nevadilo, nicméně spousta kolegů na ministerstvu práce to měla jinak,“ řekl Maláčová o své předchůdkyni Jaroslavě Němcové, která byla ve vládě za ANO.

Nová ministryně bude jmenována 30. července

Zeman jmenuje Maláčovou ministryní 30. července na zámku v Lánech. Babiš po úterním jednání vlády řekl, že hned poté ji uvede do úřadu. Maláčová dosud působila jako ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na ministerstvu práce a sociálních věcí. „Nebude mít problém převzít štafetu po Petru Krčálovi,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Krčál rezignoval, protože z velké části opsal svou bakalářskou práci.

Pro stranu je křeslo práce a sociálních věcí ve vládě naprosto klíčové, protože si jako podmínky pro koalici s Babišem dala mimo jiné to, že bude přijat zákon o zálohovaném výživném, vrátí se proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci a budou se zvyšovat důchody i minimální mzda. Strana si od toho slibuje, že se jí podaří zvrátit volební propad z října loňského roku, po němž má jen patnáct poslanců.