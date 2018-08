Přestaneme si přetáčet hodinky? Letní čas u nás platí téměř 40 let

Letní čas je označení úpravy měření a udávání času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o jednu hodinu) posunut dopředu. Účelem letního času má být úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení. Podle energetiků však změna času velké úspory elektřiny nepřináší.



I proto střídání letního a standardního času vyvolává ve společnosti dlouhodobě diskuse, zda jsou změny zdravotně bezpečné a zda jsou vůbec ještě k něčemu dobré. Lékaři a psychologové se shodují, že na změnu času si lidé, zejména senioři a děti, zvykají asi týden. Horší je to v březnu při změně na letní čas, kdy musí fakticky vstávat o hodinu dříve.



Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy (kromě Ruska, Běloruska, Islandu, Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Svalbard), Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco v Asii (vyjma Íránu), Africe, a ve většině států Jižní Ameriky (kromě části Brazílie, Chile a Paraguaye) neplatí.

Například v Rusku, kde bylo střídání času zavedeno již v roce 1917, bylo v roce 2011 zase zrušeno a začal platit stálý letní čas. Všeobecná nespokojenost s pozdním východem slunce zejména v zimních měsících však vedla k další změně, a tak od roku 2014 mají Rusové pouze standardní čas. Z dalších velkých zemí letní čas v roce 1992 zrušili v Číně.

Jako první přišel s návrhem zavést letní čas zřejmě Američan Benjamin Franklin. V roce 1784 poukazoval na to, že by se tak ušetřilo na svíčkách. Ale s nápadem posunout hodiny přišel až 120 let po něm londýnský stavitel William Willet. Jeho návrh z roku 1907 posunoval každou dubnovou neděli hodiny o 20 minut dopředu a opačně se mělo postupovat v září.



Motivací pro zavedení letního času byly v minulosti energetické úspory během světových válek. Energetikové však dávají v posledních desetiletích za pravdu spíše odpůrcům letního času. Střídání letního a zimního času se podle nich projevuje jen zanedbatelně a úspory elektřiny to nepřináší. Mnohem větší vliv na spotřebu energie má podle nich počasí.

Letní čas 2018–21 Příští rok má letní čas začít 31. března, v následujících letech pak 29. a 28. března. Pro řadu lidí to bude znamenat, že o posledních nedělích prvního jarního měsíce budou muset vstávat o hodinu dříve.

Pospat si budou moci naopak o posledních říjnových nedělích. V roce 2019 se ručičky hodin v Česku vrátí ze třetí hodiny na druhou 27. října, v dalších letech pak 25., a 31. října. Letos to bude podle stávajícího nařízení 28. října.

V českých zemích byl v ještě rámci Rakouska-Uherska letní čas poprvé zaveden 30. dubna 1916 a platil do 1. října. Letní čas byl v Československu znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých zemích (tehdy v Protektorátu Čechy a Morava) fungoval nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942, dále pak v letních měsících v letech 1943-1949. Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946 - 23. února 1947) byl zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu.

Potřetí si Češi a Slováci začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979 za energetické krize. Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší - trvá tedy sedm měsíců, do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový. Tato změna byla provedena v celé Evropské unii.

Nejzarytějším českým odpůrcem letního času byl pekař Stanislav Pecka ze Sobětuch na Chrudimsku. Jeho následovníkem je například lidovecký senátor Petr Šilar.

Časový posun je zakotven v evropské směrnici o úpravě letního času z roku 2000. Česká vláda letní čas znovu potvrzuje každých pět let – naposledy tak učinila před rokem v nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021.



Evropská komise na začátku července spustila veřejný dotazník, ve kterém se ptala, zda lidé chtějí rozlišovat letní a zimní čas. V něm se naprosto většina ze 4,6 milionu zúčastněných občanů EU vyslovila pro zrušení přechodu na letní čas. S ohledem na výsledek veřejné konzultace Jean-Claude Juncker uvedl, žev pátek Evropská komise schválí návrh na zrušení přechodu na letní čas.



S návrhem komise musí ovšem souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.

