Lidé to chtějí. Evropská komise navrhne, aby státy EU zrušily letní čas

Aby byl zaveden jednotný celoroční čas, musel by ale s návrhem komise souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.



„Lidé to chtějí, my to uděláme,“ prohlásil Juncker v rozhovoru poskytnutém německé televizi ZDF. Předseda komise reagoval na konzultaci, v níž se naprostá většina ze 4,6 milionu zúčastněných občanů EU vyslovila pro zrušení přechodu na letní čas.

Největší zájem o anketu projevili lidé v Německu, odkud jich hlasovaly tři miliony. Konzultaci zahájila komise na začátku července a dotazník bylo možné vyplňovat na internetu.

Letos v únoru Evropský parlament vyzval komisi, aby vyhodnotila přínosy a rizika střídání letního a zimního času a případně navrhla ukončení této praxe, která má řadu odpůrců.

V čele skupiny 80 europoslanců, kteří požadovali změnu současného režimu střídání času, stál český poslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL).



Postup europarlamentu byl reakcí na občanské iniciativy a petice, které se řadu let odvolávají na možné negativní dopady střídání času na zdraví.