Komunisté rozhodují, zda budou tolerovat Babišovu vládu s ČSSD

„Řeknu to stručně, jsem nespokojen,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovoru pro MF DNES. „Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu. To je realita,“ řekl Filip.

Důvodů k naštvání měl několik. Vadilo mu, že se na valné hromadě do dozorčí rady elektrárenské společnosti ČEZ nedostal auditor Jan Vaněček i to, že se dopředu nedozvěděl jméno nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která nyní čelí aféře kvůli své diplomové práci. Komunisté také měli výhrady k ministrům zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a dopravy Danu Ťokovi, ale Babiš je i tak do své druhé vlády opět nominoval.

Prezident Miloš Zeman je ale přesvědčen, že vláda důvěru dostane, opak by podle něj byl důkazem „neschopnosti dalekého výhledu ze strany komunistů“. Mluvil o tom ve svém pravidelném čtvrtečním rozhovoru s majitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem.



Šéfa komunistů Filipa i lídra poslaneckého klubu Pavla Kováčika prý ujistil, že záležitost s ČEZ se vyřeší do září. „Tam byly nějaké problémy opožděných nominací, pokud jsem správně informoval. A říkal jsem jim, podívejte se, nespěchejte. Máte před sebou, když to dobře dopadne tři a půl roku. I bůh stvořil svět za sedm dní. A vy byste chtěli mít všechno v jednom jediném dnu, dnu hlasování o důvěře,“ řekl Zeman v televizi Barrandov.

KSČM zatím řekla, že toleranci vlády zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. ANO také mělo zaručit, že komunistické návrhy projedná Sněmovna nejpozději půl roku před volbami.

Jde třeba o ústavní zákon o obecném referendu, zvyšování minimální mzdy, zdanění finančních náhrad církvím a ochranu přírodního bohatství České republiky. To si komunisté představují tak, že vodní zdroje budou ve vlastnictví státu, krajů a obcí a že těžební ložiska surovin budou ochráněna před „zcizením do zahraničních rukou“.