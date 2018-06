„Když odcházím ve čtvrtek o tři čtvrtě na osm večer, Andrej Babiš nic neřekne, a druhý den se dozvím, že ministryní spravedlnosti má být Taťána Malá, tak jsem překvapen. Nezpochybňuji její vzdělání, ale že se to ani nedozvím,“ vadí Filipovi.

Slyšel jsem o vyostřené schůzce mezi vámi a Babišem kvůli obsazení dozorčí rady ČEZ. Babiš prý porušil vaši dohodu. Jak to na té schůzce vypadalo?

Řeknu to stručně, jsem nespokojen.

Proč?

ČEZ je strategický podnik z pohledu hospodářského výsledku České republiky a příštích investic. Takže diskuse o tom má nějak vypadat.

Naštvalo vás, že v dozorčí radě ČEZ nebude žádný váš člověk?

Ale já jsem tam nechtěl žádného svého člověka, říkáte nesmysly! Já jsem už dříve řekl, že pokud se neprosadí, aby tam mohly politické strany, tak je potřeba, aby tam byly nominace těch, kteří budou zajišťovat chod. Nenominoval jsem tam žádného člověka, který by měl cokoli společného s KSČM. Já chci, aby ty věci fungovaly. Proto tam musí být lidé, kteří jsou schopni naplňovat nějaký program.

A ti lidé, které do dozorčí rady dosadil Andrej Babiš, jsou schopní, nebo ne?

Nedostal jsem žádnou nominaci těch, kteří tam měli nastoupit. Takže vám to nedokážu říct.

Co teď s tím chcete dělat?

Musím se domluvit s panem předsedou Hamáčkem, aby řekl, jak se k tomu postavíme ve Sněmovně. Protože hnutí ANO nemá 101 hlasů.

Kdy se o tom poradíte?

Nejpozději zítra (v úterý, pozn. red.).

Ohrozil Andrej Babiš svým krokem vznik vlády?

Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu. To je realita.

Co svým spolustraníkům doporučíte vy sám?

To zvažuji. Zasedání ústředního výboru se koná v sobotu, takže do sobotního rána mám čas si to rozmyslet.

Ono to vůbec vypadá, že Babiš na vás moc nedá. Říkal jste, že by v příští vládě neměl být Adam Vojtěch. A je tam.

To je jedna z věcí, na které jsme dlouhodobě upozorňovali. Stejně jako jsme upozorňovali na to, že někteří evidentně nezvládali svůj resort. A nechápu, proč jsou nominováni znovu. Jsem na pochybách, jestli ten personální výběr je výběr důvěryhodných osob.

Koho tím myslíte konkrétně?

Hnutí ANO jsme to předem řekli. Osobně jsem měl výhrady třeba k ministru dopravy Danu Ťokovi. Každý, kdo jede po D1, asi vidí, že těžko můžeme být spokojeni. Abych jenom přikyvoval, to nemusím být v politice, můžu sedět v hospodě a pít pivo.

Jak se vám zamlouvá nominace, kterou nejvíc kritizuje ČSSD – Taťána Malá jako ministryně spravedlnosti?

Někde jsem si přečetl titulek, že jsem se postavil proti ní. Tak to není. Znám ji půl roku z působení předsedkyně ústavně-právního výboru, nezpochybňuji její právní erudici, neposuzuji to podle školy, ale zpochybňuji, že se o její nominaci nedozvím. Vím, co to je, rozhodnout se na poslední chvíli, ale když odcházím ve čtvrtek ve tři čtvrtě na osm večer ze schůzky s Andrejem Babišem a až druhý den se dozvím, že je to Taťána Malá, tak jsem překvapen. To mi opravdu vadí.

Co vám Andrej Babiš říkal v ten čtvrtek večer?

Právě že nic! Tak se nedivte, že mě to naštve. Ne že bych neměl rád překvapení na narozeniny nebo na Vánoce, ale tohle je něco jiného.

Jak vám to pak vysvětlil, že s vámi, ať už jde o nominace do dozorčí rady ČEZ, nebo do vlády, nekonzultoval?

Tak paní Malou mi nevysvětlil vůbec, a pokud jde o ČEZ, k tomu řekl, že prostě chce, aby to fungovalo. To já chci samozřejmě také, jenom mám o tom jinou představu. On je za to zodpovědný, ale pokud dojde k nějakým výměnám, tak to může mít vliv na fungování ČEZ, to není, jako když si jdete koupit housku na krám.

Podle toho, jak vás poslouchám, tak to vypadá, že byste teď nejraději do vládní spolupráce s Andrejem Babišem nešel.

Podívejte, je to na hraně důvěryhodnosti. Ta důvěryhodnost je dána programem a lidmi, kteří ho mají zabezpečovat, a já to teď velmi zvažuji. Člověk potřebuje mít primární důvěru a já opravdu nechci tři roky něčemu přihlížet a rvát si vlasy, že jsem způsobil něco nepřijatelného.

Jak reagují vaši spolustraníci z KSČM?

Je mezi nimi patrné, že došlo k narušení důvěry.

Poslanců máte patnáct, takže lze asi snadno dojít k tomu, jestli vládu chtějí podpořit, nebo ne?

Ale rozhodující je teď nálada 91 členů ústředního výboru a ta se sonduje mnohem složitěji. Tito členové ústředního výboru rozhodnou, jaké stanovisko KSČM zaujme.

Pokud byste se rozhodli vládu nepodpořit, byl byste pro předčasné volby?

My jsme připraveni. Konečně, připustil je už i prezident republiky, který je přitom připustit nechtěl a vedl nás k tomu, abychom lidi netlačili k novému rozhodování, když už rozhodli. A prezident patří k těm, kteří velmi dobře vnímají nálady ve společnosti. Ta situace je fakt vážná. Když máte za sebou stranu s osmadvacetiletou historií, jako je KSČM, tak tu historii nechcete poškodit. Vždycky se o komunistech, tedy o KSČM, mluvilo tak, že držíme slovo. Že jsme otevření, říkáme své názory a nestydíme se za ně. Teď je to pro nás velmi těžké rozhodování.

Když se bavíme o předčasných volbách, šlo by je uspořádat ještě letos na podzim spolu s komunálními?

Samozřejmě. Ústavních možností je tam několik.

Šlo mi spíš o to, jestli byste stihli dát dohromady vedle kandidátek do komunálních voleb i ty sněmovní?

Myslím, že když si strany teď hrají s kandidátkami do komunálních voleb, nebyl by problém sestavit další.