Komunisté dali Babišovi termín pro splnění všech svých podmínek

Komunistické priority má vláda Andreje Babiše, kterou mají komunisté tolerovat, předložit nejpozději šest měsíců před koncem volebního obdob

Dohoda s ANO podle předsedy komunistů Vojtěch Filipa stojí na principu jednorázové podpory vzniku menšinového kabinetu. „Pak na toleranci v průběhu volebního období s tím, že sedm programových priorit se stává součástí programového prohlášení. Priority bude předkládat vláda, poslanci KSČM budou mít právo předkládat další návrhy podle svého programu a vláda nebude zdržovat projednávání těchto návrhů,“ popsal Filip dohodu s ANO.



„Podmínku sedmi základních programových bodů opírá KSČM o poskytnutí záruk, že bude usilováno o přijetí zákona o celostátním referendu a že nebude více navyšována účast České republiky v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti,“ praví se v pátečním usnesení výkonného výboru KSČM.



Konflikt s komunisty o vysílání vojáků do zahraničí již jednou Babiš musel hasit. Navýšení počtu vojáků v zahraničních misích nakonec jeho ANO ve Sněmovně prosadilo ve spolupráci s dalšími, i pravicovými stranami, a přes odpor KSČM a SPD Tomia Okamury. Komunisté pak řekli, že to tolerují jen proto, že vyslání vojáků navrhla ještě jednobarevná vláda bez důvěry. Nyní tak říkají, že nic podobného si druhý Babišův kabinet nebude moci dovolit.

Bez komunistů je to 93 ku 92

Definitivní rozhodnutí o tom, zda vládu podpoří tím, že komunističtí poslanci zvednou ruku pro důvěru, či zda opustí sál a sníží kvórum, dá komunistický ústřední výbor 30. června.



Pokud by komunisté při hlasování o důvěře odešli ze sálu, ANO a ČSSD disponují 93 hlasy a všechny ostatní přítomné strany 92. Žádný hlas z Babišova hnutí ani ze sociální demokracie by tak menšinové vládní koalici nesměl chybět.



Sociální demokraté odpoledne oficiálně vyhlásí výsledek svého referenda a potvrdí, že členové ČSSD souhlasili ve vnitrostranickém hlasování se vstupem do menšinové vlády tolerované komunisty. Babiš v neděli do Lán prezidentovi Miloši Zemanovi přinese seznam kandidátů do vlády.

KSČM zopakovala, že je ochotna zvážit toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, pokud programové prohlášení kabinetu bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. Vláda by měla zvyšovat důchody a minimální mzdu, zdanit finanční náhrady k církevním restitucím a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či „ochranou těžebních ložisek před zcizením do zahraničních rukou“. Komunisté trvají také na zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení, na podpoře výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti.



V osobách ministrů chce také KSČM záruku, že vládní programové prohlášení a podmínky tolerance vlády se budou skutečně realizovat. Prezident Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí europoslance ČSSD Miroslava Pocheho.