ČSSD v referendu schválila vládu s ANO. Babiš však ještě nemá vyhráno

Premiéra Babiše totiž čeká potenciální první velký střet se socialisty, do kterého se může dostat tak trochu nechtěně. Jedná se o nominaci neformálního šéfa pražské ČSSD Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. Prezident Miloš Zeman ho ale označuje za „sluníčkáře“ a v Černínském paláci ho nechce.

Jenže Poche má ve straně značný zákulisní vliv. Sehrál podstatnou roli při zvolení Jana Hamáčka předsedou ČSSD, později při prosazení obnoveného jednání s ANO a nakonec i při úspěchu provládních socialistů v referendu. V něm podle informací MF DNES hlasovala nadpoloviční většina socialistů, z nichž se necelých 60 procent vyjádřilo pro vládu.

Šéf ANO Babiš podle kuloárních informací nejprve prezidentu Zemanovi slíbil, že mu na Hrad Pocheho jméno ani nepřinese. Že bude trvat na tom, aby socialisté nominovali někoho jiného. Výměnou za to, že Zeman nebude dělat problémy při odstranění své někdejší oblíbenkyně Karly Šlechtové z vlády.

Jenže sociální demokraté o tom nechtějí ani slyšet. Pokud by Babiš Pocheho jméno odmítl na Hrad přinést, brali by to jako porušení koaliční smlouvy a mohlo by to znamenat, že by většina jejich poslanců mohla hlasovat proti vládě.

Začarovaný kruh

Podle informací z Babišova okolí tedy šéf ANO nakonec Pocheho coby kandidáta na šéfa diplomacie donese. Jenže když ho Miloš Zeman jmenovat odmítne, nebude s ním chtít jít do války. Na rozdíl od socialistů. Ti by v takovém případě trvali na Pochem, požadovali by, aby ministerstvo zahraničí oficiálně dočasně vedl jejich předseda a šéf resortu vnitra Hamáček, a zároveň kvůli nejmenování Pocheho podali na Miloše Zemana stížnost k Ústavnímu soudu. A to ještě před hlasováním o důvěře vládě.

Věc má ale háček. V takovém případě totiž stížnost může podat pouze premiér. Andrej Babiš ale nic takového dělat nechce. Na dotaz, co by se stalo, kdyby to skutečně odmítl, jeden z vlivných socialistů lakonicky odvětil: „Tak nebude důvěra.“ A doplnil smajlík.

Faktem totiž je, že 40 procent socialistů, kteří byli v referendu proti vládě s Babišem, by názor nezměnilo. A přinejmenším okolo 20 procent těch, kteří i díky Pocheho zákulisním dohodám hlasovali kladně, by mohlo otočit. S legendou, že ačkoli byli pro, hned první zkušenost s Babišem dává za pravdu hlasům, že nebude držet dohody. A že tedy opravdu nemá smysl s ANO do vlády chodit. Stejně by to mohlo probíhat i v patnáctičlenném poslaneckém klubu, kde by odpůrci vlády nejspíš získali navrch.

Ostatně „držet lajnu“ by v tomto smyslu zřejmě musel i jeden z hlavních zastánců vstupu do vlády Jan Hamáček. Jednak Pochemu a jeho spojencům svým způsobem vděčí za podporu a jednak si je vědom toho, že kdyby prezidentu Zemanovi v personálních otázkách ustoupil, přineslo by mu to ve straně velké potíže.

Jakkoli jsou totiž „zemanovci“ typu prvního místopředsedy Jiřího Zimoly či bývalého hejtmana Michala Haška v řadách ČSSD mediálně hodně vidět, faktický vliv ve straně a dostatek hlasů v klíčových orgánech na své straně nemají. Obojí je spíš v rukou prezidentových kritiků či přímo odpůrců.

První spory o program vlády

Kromě „problému Poche“ a jeho řešení se už mezi sociálními demokraty a hnutím Andreje Babiše začínají objevovat i první potenciální programové a věcné spory.

Kandidát ČSSD na post ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál například HN řekl, že pokud se skutečně stane ministrem, bude chtít, aby se premiér Babiš vzdal dohledu nad komisí pro důchodovou reformu a svěřil ji jeho úřadu. S tím, že mu návrh ANO na oddělení peněz na důchody ze státního rozpočtu a jejich vkládání na speciální účet připadá nedostatečný.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka zase včera na svůj Facebook napsal, že budou v souladu s odbory požadovat navýšení minimální mzdy o 1 500 korun, což premiér Babiš po jednání tripartity odmítl.

Hlavní body vládního programu ANO a ČSSD

1 Penzijní reforma

Vláda Andreje Babiše se chce pokusit o novou důchodovou reformu. Zatím poslední koncepční pokus byl později zrušený „druhý pilíř“ Petra Nečase. Mezi „strategickými směry“ Babišovy vlády je reforma penzí bodem číslo jedna. Přípravou na penzijní reformu bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. „Bude to lépe kontrolovatelné. Jde o to, aby se dalo snadno poznat, kdy ten účet je ve ztrátě a kdy je přebytkový,“ vysvětlil ve čtrvtek pravděpodobný ministr práce Petr Krčál.

2 Referendum

Vláda chce definitivně prosadit všelidové hlasování. Nepůjde však hlasovat o mezinárodních smlouvách, tedy o odchodu z EU. ANO a ČSSD se zatím neshodly, kolik je třeba podpisů pro vyvolání referenda.

3 Cesta k oddlužení

V exekuci je každý desátý Čech nad patnáct let. Dnes musí člověk při osobním bankrotu splatit aspoň třetinu dluhu. Nová vláda tuto podmínku chce ještě zlehčit, i když nakonec nepůjde o „nulové oddlužení“, jak navrhoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Cesta k novému životu bez dluhů bude i tak snazší. „Chceme jako novinku pro přehlednost zavést i chráněný bankovní účet pro dlužníky, na který nebude moci exekutor,“ doplnil zdroj z ministerstva.

4 Konec lepení známek

Ministr dopravy Dan Ťok slíbil, že do roku 2021 otevře modernizovanou dálnici D1, 110 kilometrů nových dálnic a dalších 180 kilometrů dálnic rozestaví. Chce také prosadit řidičák na zkoušku pro začínající řidiče, který by se vydával na dva roky. Během nich by adept musel absolvovat další výcvik. Dnešní dálniční kupony, které je nutné nalepovat a za rok seškrabovat, nahradí elektronická viněta. Po zaplacení se espézetka auta dostane do evidence, do které bude mít přístup i policejní hlídka.

5 Snižování daní

Současná vláda v demisi minulý týden schválila snížení DPH na některé služby, konkrétně na stravování, točené pivo, vodné, stočné a služby od úklidu až po kadeřnictví. Tady už částečně plní program vznikající vlády se sociální demokracií. Nová vláda pak bude zákon hájit ve Sněmovně. Strany chtějí prosadit i další snížení daní z příjmů. Půjde o zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně: 19 a 24 procent. Díky novému daňovému odpočtu si polepší i živnostníci.

6 Sázka na atom

Ještě do konce roku by měla vláda rozhodnout o­dostavbě jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech. Předvybere i místo pro úložiště jaderného odpadu.



7 E-recept

Ministr Adam Vojtěch chce dokončit projekt elektronického receptu, který ustrnul na půli cesty. Nebudou se pak předepisovat léky zbytečně a hlavně ne jejich nebezpečné kombinace.

8 Dostupné byty

Vláda chce dát víc peněz na výstavbu nájemních bytů pro seniory a mladé lidi. Chce prosadit i rozpracovaný zákon o sociálním bydlení, s nímž snad ubude bezdomovců. Zrychlí se i příprava staveb.

9 Učitelé si ještě polepší

Jestli existuje jeden bod programu, za kterou vládu pochválí i opozice, tak je to přidávání učitelům. Ve vládním prohlášení se píše, že „v roce 2021 by se měly dostat platy pedagogů i nepedagogů na 150 procent jejich průměrných platů v roce 2017“. V roce 2017 činil průměrný plat učitele 31­ 600 korun, takže o čtyři roky později už by mohl mít na výplatní pásce 47 tisíc. „To snad není nikdo, kdo by to nepodpořil,“ reagoval za opozici místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

10 Senátorem napoprvé

Nová vláda má v programovém prohlášení i další volební reformu.

Chce zavést jednokolové volby do Senátu a v plánu je i zavedení korespondenčních voleb na dálku. „Korespondenční volby už zavedlo více států a my si chceme vybrat nejlepší model. Důležité bude jejich zabezpečení, protože jinak není těžké sepsat text zákona,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednokolové volby do Senátu jsou výhodné pro ANO i KSČM, tedy strany, proti kterým se ostatní často spojují.

11 Nová muzea

V kapitole „Kultura“ je výslovně zmíněno zřízení nových muzeí: jde o Muzeum železnice v Praze, Muzeum totality v Uherském Hradišti a Muzeum středoevropského umění v Olomouci.

12 Kontrola zisků

Na závěr jedna úplná novinka v programovém prohlášení: vláda bude chtít evidovat dividendy, které plynou pryč z českých firem k jejich zahraničním vlastníkům.