PŘÍMÝ PŘENOS: Katalánsko porušuje zákon, řekl Rajoy v Senátu

Rajoy o omezení autonomie mluvil před senátory, kteří budou rozhodovat o budoucnosti Katalánska, jehož obyvatelé se v referendu vyslovili pro nezávislost a jejich vláda chce jejich přání vyhovět. Madrid tomu chce zabránit mimořádnými prostředky, které umožňuje ústava.

Senát ovládaný vládními lidovci má hlasovat o použití mimořádných prostředků, jež umožní centrální vládě omezit autonomii Katalánska. Rajoy v pátek řekl, že pokud vláda od Senátu získá souhlas, prvním jejím krokem bude odvolání katalánského premiéra a členů jeho vlády.

„To, co se děje v Katalánsku, je zjevné porušení zákona, demokracie a práv, což má své důsledky,“ řekl v Senátu španělský premiér Rajoy.

„To, od čeho potřebují Katalánci ochránit, není španělský imperialismus, ale menšina, která netolerantním způsobem prohlašuje sama sebe za vlastníka Katalánska,“ prohlásil také Rajoy podle BBC.

Agentura AFP napsala, že Rajoy senátory požádal o odvolání předsedy katalánské vlády a jejích členů za potlesku senátorů. Premiér v projevu také ujistil, že chce, aby se v Katalánsku konaly do půl roku regionální volby.



Vyhlásí Katalánsko nezávislost?

Katalánská vládní koalice mezitím v regionálním parlamentu navrhla rezoluci o nezávislosti tohoto autonomního regionu. Tři strany (lidovci, socialisté a Ciutadans) už uvedly, že se hlasování o nezávislosti nezúčastní.

Podle právníků katalánského parlamentu rezoluce o nezávislosti navržená vládní koalicí nemůže být přijata do hlasování, protože odkazuje na zákony o referendu a zákony o přechodu k nezávislosti, které nejsou na základě verdiktů ústavního soudu platné. Vedení katalánského parlamentu nicméně odhlasovalo, že rezoluci nezávislosti přijme k hlasování. Pro hlasovali čtyři členové vedení a proti byli tři.

VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Ulice barcelonského Pase Picasso Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vytvoříme Katalánskou republiku jako nezávislý a svrchovaný stát,“ uvádí se mimo jiné v návrhu rezoluce vládní koalice Společně pro ano (JxSí). Rezoluci podle deníku La Vanguardia podepsali zástupci koalice JxSí a zástupci strany Kandidátka lidové jednoty (CUP).

Také lidovci předložili tři rezoluce, v nichž vyzvali katalánskou vládu k obnovení ústavního pořádku, aby se zabránilo omezení autonomie. Lidovci žádají, aby poslanci konstatovali, že katalánský premiér a jeho vláda porušili španělskou ústavu a statut o autonomii.

Strana Ciutadans (Ciudadanos) uvedla, že se nebude účastnit ilegálního hlasování o nezávislosti. „Ciudadanos se nebudou podílet na puči vůči demokracii a porušování práv Katalánců, kteří jsou i občany španělskými a evropskými,“ uvedla strana. Podle španělských médií se hlasování o rezoluci o nezávislosti nehodlají účastnit ani lidovci, ani socialisté.

Do parlamentu už dorazil i katalánský premiér Carles Puigdemont s manželkou. Kolem katalánského parlamentu místní policie vytvořila bezpečnostní zábrany, za něž pouští jen akreditované osoby. Za zábranami je v parku, v němž se budova nachází, několik stovek lidí, kteří nesou katalánské vlajky a zpívají katalánskou hymnu Els Segadors.

Katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek oznámil, že zvažoval vyhlášení předčasných regionálních voleb, aby zamezil omezení autonomie. Nakonec to prý ale neudělal, protože nedostal dostatečné záruky z Madridu.

Aplikací ústavního článku 155 může Madrid omezit autonomii regionu, pokud jeho vedení porušuje ústavu či zákony. V praxi by centrální vláda například převzala kontrolu nad katalánským rozpočtem, policií a veřejněprávními médii.

Agentura AP připomíná, že by to bylo poprvé za čtyřicet let demokracie, kdy se centrální vláda rozhodne k přímému řízení záležitostí jednoho ze 17 poloautonomních regionů země. Podle Rajoye je to jediná cesta k obnově pořádku.