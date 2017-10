Madrid převzal vládu nad Katalánskem, exministři natruc přišli do práce

11:40 , aktualizováno 12:11

Španělská centrální vláda začíná přebírat vládu nad autonomním Katalánskem poté, co tamní parlament v pátek schválil rezoluci o nezávislosti. Mnozí sesazení katalánští ministři a úředníci však v pondělí přišli do práce i přesto, že jim za to hrozí trestní stíhání. Před katalánským rozhlasem také asi sto lidí demonstrovalo za svobodu veřejnoprávních médií.