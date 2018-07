Kalousek kritizoval šéfa TOP 09 Pospíšila kvůli názoru na uprchlíky

10:15 , aktualizováno 10:15

Do šéfa vlastní strany Jiřího Pospíšila si kriticky rýpl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Vadilo mu, že Pospíšil souhlasil s reakcí premiéra Andreje Babiše na žádost italského premiéra Giuseppa Conteho o pomoc s migranty. Babiš to odmítl. Conte ho poté pozval do Itálie a hledá se vhodný termín setkání.