Silně konzervativní Chalánkovou vedení TOP 09 odmítlo. Navzdory Kalouskovi

„Některé věci, které je třeba debatovat uvnitř strany, prezentovala příliš navenek, aniž bychom o nich uvnitř strany debatovali,“ řekl iDNES.cz šéf strany Jiří Pospíšil. Na dotaz, jaký může dát příklad, odvětil: „Třeba jaká je míra konzervativnosti a liberálnosti TOP 09. Je tam názorový nesoulad s některými poslanci.“

Už když byl na podzim zvolen do čela strany, vytkl Pospíšil Chalánkové, že na sněmu burcovala proti posunu TOP 09 k bezbřehému liberalismu a podléhání Evropské unii ohledně přístupu k migrantům.

„K demokracii patří nejen to, že mám nějaký názor, ale také že respektuji, když můj názor není většinový, když je menšinový. Doufám, že to bude respektovat i paní Chalánková a že ji to nepovede k tomu, aby TOP 09 nějakým způsobem kritizovala,“ řekl Pospíšil v rozhovoru pro iDNES.cz na loňském volebním sněmu hned poté, co se stal předsedou strany místo Miroslava Kalouska.

Bojovnice v kauze Michalákových i proti umělému oplodnění

Bývalá poslankyně za TOP 09 na sebe asi nejvíc upozornila tím, že pomáhá Evě Michalákové, která se snaží dosáhnout návratu svých dvou dětí z Norska a potýká se přitom s norským úřadem pro sociálně-právní ochranu dětí Barnevernet.

Chalánková se také silně angažovala v boji za to, aby poslanci neumožnili ženám, které nežijí v manželství, samostatně podstoupit umělé oplodnění s použitím spermatu anonymního dárce. „Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva,“ prohlásila, než poslanci návrh odmítli.

Také ještě jako bývalá místopředsedkyně TOP 09 pózovala u stánku iniciativy Islám v ČR nechceme. „Podepsala jsem petici, která se staví proti povinným kvótám pro migranty. Důvodem mého podpisu byla obrana křesťanských hodnot,“ zdůvodnila to tehdy Chalánková.



Za to, aby Chalánková kandidovala na Prostějovsku do Senátu za TOP 09, se bral Kalousek, ale podle informací iDNES.cz také senátor Tomáš Czernin a expředseda Karel Schwarzenberg. „Je třeba říci, že o nominaci paní Chalánkové rozhodoval výkonný výbor, tedy kolektivní orgán, a ta podpora byla nízká. Získala myslím kolem pěti hlasů,“ řekl Pospíšil. Chalánkovou to tak otrávilo, že zvažuje dokonce odchod z TOP 09.



Odpůrkyní kandidatury Chalánkové byla také první místopředsedyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Finální rozhodnutí o kandidatuře činí výkonný výbor, což je kolektivní orgán, ale každý člen ke svému hlasování může mít vlastní důvod. Nechci však svůj důvod ventilovat do médií, protože mi to nepřijde vůči paní kolegyni vhodné,“ sdělila iDNES.cz Pekarová Adamová.

Souboj liberálů a konzervativců v TOP 09

Ona sama stejně jako Pospíšil nebo poslanec Dominik Feri patří k liberálnímu křídlu strany, které má problémy se silně konzervativními názory Chalánkové.

Naopak za bývalou poslankyní stojí současný šéf poslanců TOP 09 Kalousek, kterého s Chalánkovou pojí i to, že dříve spolu byli také v KDU-ČSL. Kalousek veřejně spor v TOP 09 o Chalánkovou komentovat nechce.



Pospíšil v boji o kandidaturu bývalé místopředsedkyně strany mezi současným a bývalým předsedou nevidí zárodek většího sporu uvnitř TOP 09. „Já doufám, že nikoli. To rozhodnutí bylo výrazně jednoznačné, nebylo to těsné hlasování. Jsme demokratická strana, každý člen výkonného výboru má jeden hlas,“ řekl iDNES.cz Pospíšil.



TOP 09 se nakonec rozhodla, že na Olomoucku svého kandidáta do senátních voleb vůbec nepostaví. Své kandidáty do Senátu strana představí ve čtvrtek. Mezi těmi, kteří nejsou členy strany, ale které TOP 09 podpoří, je neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš, který bude kandidovat do Senátu v Praze 4 a získal i podporu KDU-ČSL, hnutí STAN a Strany zelených.