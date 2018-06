TOP 09 se odklonila od svých hodnot, končím, oznámila Chalánková

Proč jste se rozhodla skončit v TOP 09?

Patřím mezi zakládající členy. Od roku 2009 a 2010, kdy TOP 09 vznikala, se strana odklonila od původních ideálů, které má vetknuty do svého programového desatera. Je to pro mě velký problém, protože jsem se během práce ve Sněmovně snažila hájit hodnotové zakotvení strany a měla jsem s tím dost problémů i s vlastními členy strany.

Jakou jste měla ve straně podporu pro vaší kandidaturu do Senátu?

Můj záměr kandidovat do Senátu za region Prostějov jsem vyhlásila už v loňském roce. Měla jsem plnou podporu prostějovské TOP 09 a také krajského výboru. Nicméně dvakrát hlasoval výkonný výbor strany a dvakrát neschválili návrh na mou kandidaturu. Nemohu spekulovat o důvodech, nesdělili je mně ani zástupcům našich organizací.

Znáte výhrady, které proti vám měli někteří členové výkonného výboru?

Nemohu to říct konkrétně, protože jsem nebyla u jednání. Důvody a výhrady by měli formulovat především lidé, kteří je mají. Měli by je zformulovat a měli by je položit vedle hodnot, na kterých je strana TOP 09 založena. Měli by dokázat, že nedodržuji principy, na kterých strana stojí a které má hájit.

Neuškodila jste si vašimi aktivitami?

Politika je dennodenní boj na frontové linii. Vždycky je potřeba si uvědomit, v jaké situaci a v jaké době se k čemu vyjadřujeme. Pokud mluvíme o ochraně rodin a našich občanů v zahraničí, tak tam si trvám na svém. Další a další příklady potvrzují, že můj postoj je správný. Ať druhá strana ukáže, že má dostatek důvodů a argumentů k tomu, jak postupovala. Já myslím, že nemá.

Co si myslíte o současném vedení strany?

Už na celostátním sněmu strany loni v listopadu jsem upozorňovala, že není až tak důležité, kdo bude zvolený do vedení strany, ale že by si strana měla uvědomit a vrátit se ke svému hodnotovému zakotvení. Upozornila jsem, že by si strana měla ujasnit zakotvení a nesnažit se lovit voliče vždy někde, kde zrovna vítr vane. Současné vedení bylo zvoleno a krajské organizace si představovaly, že dojde k nějaké žádoucí změně. Já se obávám, že k žádné správné změně nemůže dojít.

Jak moc je dnes TOP 09 rozdělená na konzervativní a liberální křídlo?

TOP 09 se hlásí k tomu, že je stranou konzervativní, což je velmi důležité. Pojem liberální v původním slova smyslu není nic špatného. Jsem velmi svobodomyslný člověk přející svobodu, pokud ovšem nevstupujeme do svobody jiných lidí.

Liberální dnes neoznačuje to, co to znamenalo v původním slova smyslu. Dostáváme se až za hranu toho, kdy se například v Poslanecké sněmovně hlasuje o věcech, o kterých se v žádném případě hlasovat nemá. Jsou to věci jasně dané, například vývojem lidstva. Do toho nemá politik vůbec vstupovat. Je to hrana, kdy se nedá mluvit o něčem správném, ať už je to liberální nebo konzervativní.

Pro vás to tedy znamená hlavně ochranu rodiny?

Určitě. Rodina a manželství mohou být založeny pouze na vztahu muže a ženy. Žádná jiná varianta neexistuje. Jiné varianty prosazované parlamenty ve světě neznamenají, že to je správné. Dochází pak k různým nešťastným příběhům, které svědčí o porušování základního práva na rodinný život. V takových věcech se hodně angažuji, například proti norské sociální službě Barnevern, která se naprosto vymkla kontrole a norský stát je za to zodpovědný. Má tam 422 Barnevernů, které absolutně nemá pod kontrolou. Tam už se dostali hodně daleko, instituce vstupují do života rodin, do kterého vstupovat nemají.

Budete chtít nadále kandidovat do Senátu?

Mám to v plánu, protože se domnívám, že jsou věci a úkoly, které chci ještě hájit a prosadit. V žádném případě se nenechám umlčet. Témata jsou pro mě jasná a formulovaná. Veřejnost mě zná a zkusím to jako nezávislá kandidátka. Vážím si toho, že i v tomto případě mě členové regionální organizace Prostějovsko mají v úmyslu hájit jako nezávislou kandidátku proti vůli vedení strany.

Existuje tedy rozkol mezi vedení strany a regiony?

V mém případě by se o tom hovořit dalo.