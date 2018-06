Zimola naznačil, že by ČSSD mohla kvůli vládě obětovat Pocheho

„Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post,“ uvedl Zimola na Twitteru.

Jiří Zimola (Twitter) @jirizimola Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že @CSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post. odpovědětretweetoblíbit

Předseda komunistů Vojtěch Filip v neděli řekl, že kdyby Poche ve vládě usedl, komunisté by ji netolerovali. Šéf ČSSD Hamáček to podle něj slyšel už před referendem ČSSD a podle Filipa jsou na to i svědci – předseda ANO Andrej Babiš a šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Podle předsedy komunistů je Poche nedůvěryhodný člověk.



Prezident Miloš Zeman přijme Pocheho stejně jako další kandidáty do vlády, ale jen proto, aby ho vyzval, ať o místo ve vládě neusiluje.

„Já jsem jediným nominantem sociální demokracie a na tom se nic nemění,“ řekl v pondělí v Rozstřelu iDNES.cz Poche. Hájí menšinovou koalici s ANO. „Není žádná jiná možnost, aby vznikla koalice demokratických stran,“ uvedl Poche.

Rozstřel s Miroslavem Pochem z pondělí 18. června: