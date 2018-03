Nikulin byl v Česku zatčen v říjnu 2016, kromě USA o něj usilovalo i Rusko

5. října 2016

V Česku byl ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) zatčen ruský občan Jevgenij Nikulin (více čtěte zde). Údajný hacker skončil ve vazbě.

19. října 2016

Ruská ambasáda byla vyrozuměna o Nikulinově zadržení v Česku. Podle televize ABC je zodpovědný za masivní útok na profesní sociální síť LinkedIn z roku 2012. Rusko vyjádřilo odhodlání udělat vše pro to, aby zabránilo Nikulinovu vydání do USA.

22. října 2016

Porota kalifornského soudu obvinila Nikulina, že napadl počítače firem LinkedIn, Dropbox a Formspring (více čtete zde). Obžaloba jej viní z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

12. listopadu 2016

Podle Českého rozhlasu soud zamítl Nikulinovu stížnost proti ponechání ve vazbě.



16. listopadu 2016

Velvyslanectví USA požádalo o Nikulinovo vydání.



23. listopadu 2016

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání Nikulina požádalo i Rusko (úřad žádost obdržel rovněž 16. listopadu), které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3 450 dolarů (zhruba 88 tisíc korun) spáchané v roce 2009 (více čtete zde).

5. dubna 2017

Pražské městské státní zastupitelství předalo Nikulinovu kauzu k soudu. Podle žalobců je vydání přípustné do obou států.

11. května 2017

Soud odročil jednání o přípustnosti vydání. Nikulinův obhájce vznesl námitku, že neobdržel návrh na vydání do USA. Nikulin tvrdil, že po zatčení v Česku jej agenti FBI žádali, aby se přiznal k proniknutí do pošty americké prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina (více čtete zde).

30. května 2017

Pražský městský soud rozhodl, že vydání Nikulina je přípustné do USA i do Ruska. Nikulin proti usnesení o přípustnosti vydání do USA podal stížnost.

1. června 2017

Nikulinův právník Martin Sadílek oznámil, že Nikulin si podá i stížnost proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruska. Nikulin nechce být vydán nikam, dává ale přednost extradici do vlasti, kde mu podle jeho právníka hrozí výrazně nižší trest.

24. listopadu 2017

Pražský vrchní soud potvrdil přípustnost vydání Nikulina i do USA (více čtete zde). Podle Sadílka mu hrozí v USA až 54 let vězení. Podle žalobkyně Marcely Kratochvílové Nikulin může v USA dostat maximálně 12 až 14 let.

2018

18. ledna 2018

Ruský list Izvestija upozornil na údajně vážné zhoršení Nikulinova zdravotního stavu v pankrácké věznici. České úřady zprávu ruského listu popřely (více čtete zde).

23. ledna 2018

Nikulin neuspěl s ústavní stížností proti vazbě.

9. února 2018

Ruská agentura TASS napsala, že Nikulin podal druhou ústavní stížnost s cílem zvrátit verdikt o přípustnosti vydání do USA. Nikulin podle TASS rovněž zažaloval rozhodnutí, jímž mu české ministerstvo vnitra odepřelo „humanitární azyl“.

15. února 2018

List Izvestija napsal, že Nikulinova matka požádala dopisem prezidenta Miloše Zemana o pomoc při osvobození svého syna (více čtěte zde).

23. února 2018

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) řekl serveru Aktuálně.cz, že prezident Zeman letos dvakrát žádal, aby vydal Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států (více čtete zde).

13. března 2018

Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení soudu, který vyslovil přípustnost Nikulinova vydání. Nikulina tak zatím nelze vydat ke stíhání ani do jedné země (více čtete zde). Odklad potrvá, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti.

16. března 2018

Pražský městský soud potvrdil, že Nikulin nemá nárok na humanitární azyl v ČR (více čtete zde). Soud zamítl mužovu žalobu na nezákonnost rozhodnutí českého ministerstva vnitra. Verdikt je pravomocný.

27. března 2018

Ústavní soud odmítl stížnost Nikulina jako zjevně neopodstatněnou.Šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan během návštěvy ČR řekl, že věří, že ČR vydá Nikulina Spojeným státům. Uvedl, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele.

30. března 2018

Česko vydalo Nikulina do USA (více čtěte zde). Informovaly o tom server Respekt.cz a Radiožurnál Českého rozhlasu. Ministerstvo spravedlnosti informaci potvrdilo.